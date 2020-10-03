تاج الدين يحذر: كميات لقاح الأنفلونزا لا تكفي البشر.. وأناشد البدء بكبار السن

حذر الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، من أن الكميات التي يتم إنتاجها عالميا من لقاح الأنفلونزا لا تكفي البشر.

وقال تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية"، الذي يعرض على قناة "MBC مصر": "أنا خايف إن كل الناس تاخد لقاح الأنفلونزا، ولما الناس يحتاجوه محدش يلاقيه، فخلينا نبدأ من بعض الفئات زي كبار السن ومصابي الأمراض المزمنة والمخالطين لها والمعرضين لهذه العدوى".

وتابع: "من حيث المبدأ، فإن التطعيم مطلوب، وهو مطلوب للفئات الأكثر عرضة للإصابة مثل الأطقم الطبية، والفئات التي قد يحدث لها مضاعفات، ومش عاوز ييجي اليوم حد يدور عليه من هذه الفئات وميبقاش موجود"، مؤكدا "الكميات المتاحة في مصر وفي العالم ستكفي عدة ملايين".

وأشار تاج الدين، إلى أن مصر حصلت على كميات إضافية من مصل الأنفلونزا الموسمية، مشيرا إلى أنه متوفر في هيئة الشراء الموحد، والمصل واللقاح، وعدد من الأماكن الأخرى.

وشدد مستشار رئيس الجمهورية للصحة، على أن "هذا المصل مهم للكوادر الطبية وكل من هم عرضة للمشكلات الصحية"، مضيفا "ننصح به من قبل وفي هذه الفترة وفي السنوات القادمة، وفي هذا العام هناك لقاح انفلونزا رباعي، اثنين لإنفلونزا a واثنين آخرين لإنفلونزا 2b لكي يكون أكثر تأثيرًا ويقلل الإصابة بالانفلونزا ومضاعفاتها".

وتابع أنه لا يوجد كمية تطعيمات تكفي حاجة كل سكان العالم، مشيرًا إلى أن بعض الحالات يجب أن تحصل عليه، مثل المصابين بأي مرض من أمراض نقص المناعة: "يجب أن يحصل هؤلاء المرضى والمخالطين لهم، ولهذا فإن قائمة الانتظار كبيرة في بريطانيا، لأن كل الفئات لا تحتاج إلى هذا التطعيم، لكن هناك بعض الفئات يجب أن تحصل عليه".