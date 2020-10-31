مرشح يستخدم "تمساح محنط" للتعريف برمزه الانتخابي في قليوب

لجأ "خالد الهليلي"، أحد مرشحي مجلس النواب بدائرة قليوب والقناطر، في محافظة القليوبية، خلال مسيرة كبرى بمدينة قليوب، قبل ساعات من بدء الصمت الانتخابي، إلى حمل "تمساح محنط" على يديه، خلال جولاته وسط الأهالي، للتعريف بنفسه ورمزه الانتخابي.

وقام المرشح بحمل التمساح وسط جموع الأهالي، دون اتخاذ أي إجراءات وقائية من فيروس "كورونا" المستجد، بالرغم من تشديدات أجهزة الدولة بضروة اتباع كافة الإجراءات الوقائية للحفاظ علي صحة المواطنين، وأكدت حملة المرشح أن التمساح "محنط"، ويستخدمه المرشح كمجسم لرمزه الانتخابي.

وأعلن محافظ القليوبية، اللواء عبد الحميد الهجان، أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة القليوبية، يبلغ 3 ملايين و278 ألف و78 ناخباً، مضيفا أن عدد المراكز الانتخابية يبلغ 478 مركزاً، ويضم 1047 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة، موزعة على 11 مركز ومدينة وحي.

وأكد "الهجان"، خلال رئاسته اجتماع لمناقشة الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس النواب، أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من كافة مرشحي مجلس النواب، مشدداً على ضرورة توفير كافة الاستعدادات اللازمة لخروج العملية الإنتخابية على أكمل وجه.

وأكد على ضرورة التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية المشرفة على العملية الإنتخابية، والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وحث المواطنين على المشاركة الإيجابية والإدلاء بأصواتهم أمام صناديق الاقتراع، لاختيار ممثليهم لتظهر محافظة القليوبية في هذا العرس الديمقراطي بالصورة الحضارية اللائقة المعهودة عنها.