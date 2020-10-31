جامعة الملك سلمان: نهدف لتخريج طلبة ينافسون في أسواق العمل العالمية

قال الدكتور محمد شعيرة، رئيس مجلس أمناء جامعة الملك سلمان، إن الجامعة مصرية خالصة، وأنشأت بأيدي مصرية، ولكن بمواصفات عالمية، وذلك ضمن الجامعات الأهلية التي تنشئها الدولة، وهي من جامعات الجيل الرابع الذكية، ويهدفون لتخريج طلاب ينافسون في سوق العمل الإقليمية والعالمية.

وأضاف "شعيرة"، في مداخلة مع برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، السبت، أن جامعات الجيل الرابع تعتمد على نظم تعليم وتعلم مختلفة تماما من ناحية الفكر، وهم يهدفون لتخريج طلاب لديهم توازن كامل بين المهارات والمعلومات التي يمتكلها، ما يجعله مؤهلا لسوق العمل.

وتابع رئيس مجلس أمناء جامعة الملك سلمان، أن الجامعة موجودة في ثلاثة مدن، في شرم الشيخ، والطور، ورأس سدر، وكل مكان به بعض الكليات التي تتناسب مع طبيعة المدينة، وعلى سبيل المثال فرع الطور، يوجد به القطاع الطبي والهندسي، والتكنولوجي، أما جامعة شرم الشيخ، فيوجد بها التخصصات السياحية، وفي رأس سد يوجد تخصصات الزراعة والطب البيطري، لتنمية الصحراء وتطوير برامج جديدة تفيد المواطنين، ولذلك فهي تعتبر ثلاث جامعات متكاملة مع بعضها البعض.

وأكد، أن القدرة الاستيعابية للجامعة، تصل إلى 25 إلى 28 ألف طالب، بعد اكتمال عدد سنوات الدراسة فيها، والجامعة مسؤولة عن توفير فرص عمل للطلبة الذين يدرسون فيها، لافتا إلى أن الدراسة تعتمد على برامج تخلق من الطالب عجينة جيدة للمنافسة في سوق العمل المحلية والإقليمية والعالمية، كما يعلمون الطالب كيف يطور نفسه ويثقف نفسه بشكل مستمر، وهذا أحد الأسس المهمة في أسواق العمل.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدة مشروعات قومية بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، كان آخرها جامعة الملك سلمان التي تُعد أول منشأة جامعية متكاملة بجنوب سيناء، حيث تم تشييدها في إطار برنامج خادم الحرمين الشريفين لتنمية شبه جزيرة سيناء، الذي تم توقيعه في القاهرة خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين لمصر في شهر أبريل من العام 2016.