خبراء القانون عن واقعة فيديو المرور: حبس 6 أشهر للطفل

واقعة أثارت غضب رواد مواقع التوصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو لطفل يقود سيارة سخر من أمين شرطة طلب منه الرخصة، ليرد عليه الطفل بطريقة غير ملائمة: "إنت إزاي تعمل لي كده؟ ماتحطش إيدك عليا"، ليعيد عليه الشرطي طلبه، ويتمادى الطفل في سخريته: "فين الكمامة بتاعتك؟ إبعد وشك عني، معييش رخص"، وسط أصوات ضحك من مصور الفيديو الذي يجلس في الكرسي الخلفي من السيارة، ويظهر من صوته أنه صديق الطفل.

وزاد الطفل في استهتاره بعدما طلب الشرطي منه أن يترك السيارة: "طب سيب لي العربية"، وانطلق الطفل بالسيارة بسرعة وهرب بعد أن صدم الشرطي بعد محاولته منعه.

وعن العقوبة القانونية المتوقعة قال الدكتور نبيل سالم أستاذ القانون الجنائي، إن الطفل يعاقب على جريمتي القيادة بدون رخصة، والتعدي على موظف في أثناء تأدية عمله، وذلك وفقًا لقانون وتشريعات الطفل، موضحًا أنه بعد عمر الـ7 سنوات يسأل الأطفال قانونيًا عن أفعالهم.

ومن جانبه، أوضح المحامي محمود البدوي خبير حقوق وتشريعات الطفل، أن عقوبة القيادة بدون ترخيص وفقًا لقانون المرور توقع على الطفل إذا تعدى عمره 16 عامًا وصرح له باستخراج رخصة قيادة أو في حالة عدم تجاوزه السن القانونية أيضًا، وذلك وفقًا للمادة رقم 75 مكرر في الفقرة 4، وتنص على أنه يجري تحرير مخالفة مرورية لقائدي المركبات التي تسير على الطرق بدون رخصة قيادة، بدفع غرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عن 2000، والحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر.