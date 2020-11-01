الطقس اليوم الأحد 1-11-2020 في مصر والدول العربية

يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود اليوم طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتقدم "الوطن" حالة الطقس المتوقعة اليوم على مصر وبعض البلدان العربية، وفقًا للهيئة المنوطة بإصدار توقعات الطقس على البلاد.

الطقس في مصر

قال الخبراء إنّ حالة الرياح معتدلة، وتنشط على خليج السويس، وتؤدي لاضطراب الملاحة البحرية، مع توقعات بتكون الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية الشرقية.

فيما يسود ليلًا طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس في الكويت

وذكرت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية أنّه يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، ورطب نسبيًا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 30 كم/ساعة، فيما يسود طقس معتدل ليلًا ورطب نسبيًا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 28 كم/ساعة، مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق.

الطقس في السعودية

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة على مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، والمدينة المنورة، كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية خاصة الجنوبية منها.