المصرف المتحد يفتتح الفرع 65 والمركز الرقمي الثالث بمصر

افتتح المصرف المتحد فرعه رقم 65 وثالث مركز رقمى بمنطقة التجمع الخامس، لينضم إلى سلسلة فروع المصرف المتحد المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، وذلك بحضور فرج عبدالحميد نائب رئيس المصرف المتحد، ومعتز القصبى نائب العضو المنتدب لقطاع المخاطر، وأحمد الغندور مساعد العضو المنتدب لقطاع الاستثمار، ومصطفى عبدالحميد مساعد العضو المنتدب للعمليات المصرفية، ورحاب عزمى مدير عام أول قطاع الفروع والتجزئة المصرفية، ونبيل القلعاوى مدير عام أول القطاع العقارى، وجمال البنا نائب رئيس القطاع العقارى، وجرمين عامر رئيس قطاع الاتصال المؤسسى.

وقال المصرف، فى بيان له، إن الإدارة تحرص على مشاركة فريق القيادات الشابة من برنامج النجوم الساطعة فى جميع فعاليات وأحداث المصرف المتحد الداخلية والخارجية، وكذلك تهتم بمشاركتهم فى وضع تصورات لخطط المصرف المتحد الحالية والمستقبلية، وذلك وفقاً لأحدث نظريات الإدارة الحديثة والمعنية بمشاركة القيادات الشابة لضمان تأهيلهم الكامل عملياً وعلمياً قبل توليهم المناصب القيادية.

وأضاف أن الفرع الجديد يعمل وفق أحدث التقنيات المصرفية الرقمية الحديثة، حيث يقدم الفرع للعملاء حزمة من خدمات «بنكك على الخط» من إنترنت بنكى وموبايل بنكى ومحفظة رقمية، فضلاً عن باقة من البرامج والتقنيات الحديثة للمدفوعات الحكومية التى تمكن العميل من سداد كافة التزاماته المصرفية على مدار الساعة 7 أيام فى الأسبوع.

كما يتيح الفرع 65 لعملاء المصرف المتحد من أصحاب برنامج «دايموند» التمتع بعالم كامل من الخدمات البنكية الفريدة التى تلبى طموحات هذه الشريحة الهامة من العملاء، فضلاً عن حزمة من البطاقات الائتمانية والمدفوعة مقدماً، الإسلامية والتقليدية، التى تمكّن العملاء من التسوق بمنتهى الحرية داخل أو خارج مصر، بالإضافة إلى برامج الكاش باك المتميزة.

ويقدم المصرف المتحد من خلال فرع التجمع الخامس الجديد باقة من الخدمات البنكية التقليدية من شهادات وأوعية ادخارية بعوائد متميزة، سواء كانت تقليدية أو متوافقة مع أحكام الشريعة، كذلك يقدم الفرع الخدمات التمويلية للعملاء مثل التمويل الشخصى والتمويل التعليمى، وتمويلات المشروعات بمختلف أحجامها، وكذلك تمويل الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

هذا ويقدم المصرف المتحد من خلال الفرع الجديد خدمة التمويل العقارى للإسكان متوسط ومحدود الدخل بالإضافة إلى الإسكان الفاخر فى المجتمعات العمرانية الجديدة بتمويلات تصل إلى 15 سنة.

أشرف القاضي: نمو المشروعات الصغيرة ساهم في زيادة عائدات التجارة الإلكترونية بـ71% حتى يونيو 2020

وعلى صعيد آخر، وتحليلاً لمحفزات نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يرى أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، أن الحلول الرقمية ومنصات التجارة الإلكترونية تدعم نمو قطاع المشروعات متناهية الصغر والحرف اليدوية فى مصر، وذلك من خلال إتاحة فرص جديدة للتسويق وزيادة الطلب السوقى، وبالتالى زيادة الإنتاج وتحسن دخل الفرد لتحقيق التنمية المستهدفة 2030.

وأضاف أن عائدات التجارة الرقمية حققت نمواً عالمياً بـ71% خلال النصف الأول من 2020، وفقاً لمؤشر سيلزفورس العالمية والمتخصصة فى بحوث التسوق، مما يسمح بنمو عدد من القطاعات الخدمية والتجارية جنباً إلى جنب مع الحرف اليدوية، أبرزها زيادة معدلات التجارة الداخلية والخارجية وحركة نشاط السوق، وكذلك زيادة الطلب السوقى فى قطاع الشحن والتوصيل، فضلاً عن تشجيع النشاط التجارى. وأوضح أن التمويل لقطاع المشروعات المتناهية الصغر لم يعد مشكلة، فالدولة المصرية والبنك المركزى المصرى ينفذان سياسة ضخمة تهدف إلى تنمية هذا القطاع الواعد، مدعوماً برؤية سياسية لمكافحة الفقر والقضاء على البطالة، وكذلك تحسين دخل الفرد وزيادة الإنتاج وتحسين جودة المنتج المصرى وبالتالى زيادة الصادرات.