عبدالغفار: مصر في "بواقي" الموجة الأولى لكورونا وممكن ندخل الثانية

تحدث الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، فذكر أنه حتى الآن، هناك تزايد في أعداد الإصابات في مصر، لكن بشكل ليس كبيرًا، وهناك سيطرة على الموقف بشكل جيد جدًا من خلال وزارة الصحة والسكان، التي تقوم بعمل أكثر من رائع.

وأضاف عبدالغفار، خلال حواره في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، أن وزارة التعليم العالي، مستعدة بمستشفياتها الجامعية: "إحنا في الصف الثاني"، كما أن الأرقام داخل المستشفيات الجامعية تقول إن الأعداد بسيطة جدًا في زيادتها.

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن المستشفيات الجامعية مفتوحة مثل الفترة الماضية، وعلى أتم الاستعداد في كل مكان لاستقبال الحالات: "خبراتنا زادت والأطقم الطبية جرى تدريبهم بشكل كبير جدًا، موجودون ومستعدون"، موضحًا أنه يرى من وجهة نظره أن مصر ما زالت في الموجة الأولى من الفيروس.

وتابع: "ما زالنا في الموجة الأولى، ولم تصل لنا الموجة الثانية، إحنا في بواقي الموجة الأولى حتى لو الأعداد تزيد شوية وتقل شوية، بس الزيادة الحالية ليست بالزيادة اللي تخليني أقلق أو أقول إن منحنى الإصابات يتغير، هل ده ممكن يحصل، آه ممكن يحصل".