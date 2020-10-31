أديب: إعلان الغلق ببريطانيا سيترتب عليه فقد 230 ألف فرصة عمل بالمطاعم

قال الإعلامي عمرو أديب، إن رئيس وزراء البريطاني بوريس جونسون، أعلن الإغلاق لمدة شهر بداية من يوم الجمعة المقبل ما عدا المدارس والجامعات، ما يعني إلغاء التجمعات، وأن يظل الناس في منازلهم.

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "مسموح للناس أن تنزل من بيوتها في بعض الحالات مثل الذهاب إلى الجامعات والمدارس، وهذا الفارق الوحيد بين هذا الإغلاق والإغلاق الذي جرى تطبيقه من قبل في بريطانيا".

وتابع، أن الطريقة الجديدة في التعامل مع فيروس كورونا هي الحجر الأيرلندي، لافتًا إلى أن بريطانيا باتت تشهد 350 حالة وفاة في اليوم: "تعلموا من التجربة الأولى، وهي مناعة القطيع التي طبقوها في المرة الأولى فحدثت مصيبة وكاد رئيس الوزراء نفسه أن يموت، ولذلك سيجرى تطبيق الحجر الأيرلندي، حيث سيتم تنفيذ الغلق بصرف النظر عن عدد الإصابات من أجل كسر حلقة الفيروس، وبالتالي فإن الحجر الأيرلندي لمواجهة الفيروس، ويستطيع البريطانيون النزول إلى الشوارع مرة أخرى في شهر ديسمبر الذي يعتبر شهرًا مهمًا لأنه يشهد موسم الأعياد هناك".

وأردف: "بداية من يوم الجمعة المقبل سيُجرى غلق 47 ألف مطعم في بريطانيا يعمل فيها 230 ألف بني آدم .. ده رزعة للاقتصاد الإنجليزي، الوضع صعب في بريطانيا والنمسا وفرنسا وإسرائيل".