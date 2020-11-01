علي جمعة للمسيئين للرسول: "لسنا مع الإرهاب.. عيب اختشوا"

وجه الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، رسالة للعالم بسبب الاستفزازات الموجهة ضد الرسول، قائلا إن المسلمين ليسوا مع الإرهاب، وهم أول من حاربوه واكتووا بناره، متابعا: "انتوا بتستفزوا الخلق، انتوا بتثيروا مشاعر الكراهية، وضد كل ما تتكلمون به من إنسانية وحب وسلام".

وأضاف "جمعة"، خلال لقاء ببرنامج "من مصر"، المذاع على قناة "CBC"، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن الهولوكوست الذي جُرم من يشكك فيه كان ضد 10 أو 20 مليون يهودي، وأنتم الآن ضد 2 مليار مسلم، عيب ميصحش اختشوا".

وروى المفتي السابق، العديد من المواقف الإنسانية للرسول، حيث عندما فُتحت مكة، فجمع من فيها، وقال "ماذا تظنون أني فاعل بكم؟، فقالوا أخ كريم وابن أخ كريم، فقال اذهبوا فأنتم الطلقاء"، لافتا إلى أن هؤلاء الأشخاص آذوا المسلمين وباعوا ممتلكاتهم وأفسدوا في الأرض.