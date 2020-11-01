وفاة مسؤول سابق بنادي سمنود متأثرا بإصابته بـ كورونا

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية السبت، عن وفاة المدير الإداري لفرق كرة القدم بنادي سمنود الرياضي والحكم الدولي السابق عبد الله الأشرم، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد إثر إصابته بالفيروس وحجزه داخل مستشفى صدر المحلة، وتم إيداعه غرفة العناية المركزة خلال الأسبوعين الماضيين.

ويعد الأشرم أحد أقدم إداريي المحافظة حيث عمل إداريًا لنادي سمنود لعدة مراسم وكذلك لمركز شباب سمنود ومركز شباب منية سمنود، عقب اعتزاله التحكيم منذ ما يقرب من 18 سنة.

كما شيع المئات من الأسر والعائلات بقرى مركز سمنود جثمان "الأشرم" بمسقط رأسه في مدينة سمنود وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة، في ظل مشاركة عدد كبير من الرياضيين بمحافظة الغربية والدقهلية ولاعبي أندية محافظة الغربية والدقهلية وعدد كبير من الناشئين وسط حالة كبيرة من الحزن.