نائب مدير مستشفى النجيلة: الموجة الثانية لكورونا ستكون أشد وأطول

توقع الدكتور محمد علام، نائب مدير مستشفى النجيلة في مطروح سابقا، حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا أشد وأطول عالميا.

وقال علام، وهو أحد أوائل الأطباء الذين تعاملوا مع مرضى فيروس كورونا في مصر، لـ"الوطن": "للأسف الشديد ونتيجة لصعوبة الموجة الثانية، فالحظر في أوروبا سيطول، والمواطنين لن يستطيعوا تحمله وسيهملون في مواجهة الفيروس".

ولفت إلى أنّ الوضع سيصبح أكثر صعوبة، متابعا: "ما زال لدينا فرصة في مصر، لكن المواطنين يفقدونها يوما تلو الآخر".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، خروج 99 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 99452 حالات حتى امس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنّه جرى تسجيل 170 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، فضلا عن 8 حالات وفاة جديدة.

ولفتت الوزارة إلى أنّه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإنّ زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكرت الوزارة أنّ إجمالي العدد الذي جرى تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الآن، هو 107555 حالة بينها 99452 حالة تعافت، و6266 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الوزارة عددا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.