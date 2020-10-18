 جامعة حلوان تدرب أعضاء هيئة التدريس على برنامج Microsoft

نظمت كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، 4 دورات تدريبية بعنوان "التدريب على استخدام Microsoft Teams كمنصة تعليمية"، المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، اثنان منهما online، واثنان منهما داخل الكلية، وذلك لكل أعضاء هيئه التدريس بالكلية والهيئة المعاونة للتعريف بنظام التعليم الهجين وللتدريب على نظام إدارة العملية التعليمية ورفع المحتوى الإلكتروني للمواد التعليمية بهدف إتاحته للطلاب للتفاعل معه، وذلك تحت إشراف الدكتور صبري رمضان علام عميد الكلية.

وقام بالتدريب الدكتور محمد محمود جودة المدرس بقسم تكنولوجيا الإلكترونيات بالكلية يأتى ذلك بالتزامن مع بدء العام الجامعى الجديد.

وتضمنت الدورات التعريف بالتعليم الهجين الذي أصبح أمرًا ضروريا وحتمياً في ظل استمرار جائحة كورونا والذى يتطلب التدريس بقاعات الدراسة وعبر الانترنت معا، وركزت الدورات التدريبية علي متابعة نظام التعليم الهجين من خلال الجداول الدراسية وجداول التعلم عن بعد، ومساعدة الطالب لتطوير وتنمية مهاراته المعرفية والتقدم نحو الافضل وكذلك عمل الامتحانات الإلكترونية ورفع وتصحيح الواجبات والمهام.

كما تناولت الدورات التدريبية أهم النقاط الواجب إتباعها خلال العام الجامعي وكيفية اتخاذ التدابير الممكنة لتحقيق العملية التعليمية عبر الإنترنت، بالإضافة إلى تجهيز وحدة النشر والإعلام بالكلية لمساعدة أعضاء هيئة التدريس على نشر المادة العلمية للطلاب بتحميل المادة العلمية على اسطوانات مدمجة أو فلاشة في حالة عدم توافر التعليم عن بعد للطلاب من خلال الإنترنت.

وكان الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، أجرى جولة تفقدية داخل الحرم الجامعي الرئيسي، ومدرجات الجامعة لمتابعة انتظام التعليمية، تزامنا مع انطلاق العام الجامعي الجديد، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، يرافقه النواب وعمداء الكليات، لمتابعة أعمال التطوير والتحديث التي شملت العديد من المدرجات وقاعات التدريس، كما شارك الطلاب في مباراة لتشجيعهم على الرياضة.

وأوضح نجم خلال الجولة، أنّه جار تطوير العديد من المدرجات بالجامعة وفق أحدث النظم والتقنيات العالمية، وتزويدها بأحدث الأجهزة وأدوات التواصل التعليمية، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي ومواكبة التطور العالمي، ما يسهم في إعداد كوادر قادرة على المنافسة في سوق العمل محليا ودوليا.