رئيس جامعة حلوان: لدينا 3 حالات اشتباه بكورونا

قال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إنّ ما تداولته وسائل الإعلام بشأن وجود حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، داخل الجامعة أمر غير دقيق، موضحا أنّ لديه شهادات طبية تؤكد وجود حالتي اشتباه بكلية هندسة المطرية، وحالة اشتباه في كلية تربية رياضية بنات: "في فرق كبير بين الاشتباه في الحالة وتأكيد إصابتها بكورونا".

وأضاف نجم، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أنّه جرى اتباع الإجراءات الطبية وعزل الحالات منزليا، والمتابعة معهم لمعرفة المخالطين واتخاذ ما يلزم: "عندنا 180 ألف طالب في الجامعة، ولو عندنا حالات هنعلن عنها".

ولفت رئيس جامعة حلوان، إلى أنّه منذ بداية العام الدراسي، وهناك اتباع للإجراءات الطبية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وتابع: "بناشد الطلاب ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي لحين مرور الجائحة".