جامعة حلوان تتقدم للمركز السابع محليا في تصنيف Qs للجامعات العربية

حققت جامعة حلوان، تقدمًا ملحوظًا في التصنيفات الدولية للجامعات، حيث تقدمت الجامعة للمركز السابع محليًا في تصنيف مؤسسة QS الإنجليزية للجامعات العربية من بين 25 جامعة مصرية، كما احتلت الجامعة المركز 41 على مستوى الجامعات العربية.

وأكد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، في بيان صادر عن الجامعة، على امتلاك الجامعة للعديد من التخصصات النادرة بالإضافة إلى الإمكانات التي تؤهلها لحصد مكانة متميزة، كما أشاد بما حققته الجامعة من تقدم ملحوظ في التصنيفات العالمية، مؤكدًا على سعى الجامعة الدائم للصدارة، حيث تعمل على دعم وتحفيز الباحثين في القطاعات الطبية والعلمية والهندسية والعلوم الإنسانية كافة لتشجيع البحث العلمي مما كان له الأثر الإيجابي على النشر الدولي الذي يعد معيارًا قويًا في تصنيف الجامعات.

وأفاد الدكتور محمد القصاص مدير وحدة التصنيف الدولي بالجامعة، بأن الجامعة شهدت تقدمًا ملحوظًا في التصنيفات العالمية التي تعتمد على عدة عوامل منها السمعة الأكاديمية للجامعة عالميًا، وكذلك السمعة لدي جهات التوظيف، ونسبة الطلبة إلى أعضاء هيئة التدريس، إلى جانب الأبحاث المنشورة لأعضاء هيئة التدريس ومعدل النشر واستشهادات الباحثين.

وأوضح، أن درجات هذا التصنيف تعتمد على عدة عوامل، منها "جودة البحوث الصادرة من الجامعة وسمعتها سواء أكانت دوليا أم إقليمية، وكذلك عدد الأبحاث الصادرة من الجامعة، وعدد الكتب المؤلفة من الباحثين من الجامعة، والمؤتمرات التي تشارك فيها الجامعة، بالإضافة إلى الأبحاث التي تنشر في المؤتمرات، وعدد الاستشهادات الإجمالية للأبحاث الصادرة من الجامعة كدليل على أهمية مخرجات البحث العلمي، وكذلك التعاون الدولي، والأبحاث المشتركة المنشورة بناءً على تعاون دولي مع جامعات أخرى.

وكانت حققت جامعة حلوان تقدُّمًا ملحوظًا في تصنيف "U.S. News" الأمريكي لتصنيف الجامعات العالمية الذي يضم أفضل 1500 جامعة في العالم، إذ احتلت الجامعة الترتيب التاسع محليًا من بين 19 جامعة مصرية اشتمل عليها التصنيف، والمركز 1016عالميا.