تعرف على المستندات المطلوبة لتعديل ترخيص محل "تجاري - صناعي"

كشفت محافظة الجيزة عن 9 مستندات يجب أن يتقدم بها المواطن عند طلبه تعديل ترخيص محل "تجاري وصناعي" بجميع وحدات الإدارة المحلية (مركز/ مدينة/ الأحياء/ القرى) التابعة للمحافظة.

المستندات المطلوبة

- صورة بطاقة الرقم القومي (مع الاطلاع على الأصل).

- توكيل رسمي في حالة الوكالة.

- أصل الترخيص.

- صورة البطاقة الضريبية بالنشاط الجديد.

- 3 نسخ من الرسومات الهندسية بالتعديل المطلوب معتمدة من مهندس نقابي ومستوفاة الدمغة الهندسية (في حالة الحاجة إليها).

- صورة عقد الإيجار (في حالة تغيير القيمة الإيجارية الناتجة عن التعديلات) والأصل للاطلاع.

- موافقة المالك على التعديل بالنسبة للمحلات المؤجرة.

- موافقة الجهات المختصة (الهيئة العامة للتصنيع، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الهيئة العامة للبترول، وزارة الصحة، وزارة الداخلية وغيرها من الجهات وذلك بالنسبة للأنشطة التي تخص كل منها)، وذلك وفقا للمادة 1 من قرار وزير الإسكان رقم 730 لسنة 1967.

- إيصال سداد الرسوم.

شروط الحصول على الخدمة

مالك المحل أو وكيل عمل عنه (بتوكيل رسمي موثق).

عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

إجراءات المواطن

- ملء النموذج الخاص بالخدمة.

- تقديم المستندات المطلوبة للخدمة.

- فحص الأوراق والمستندات بمعرفة الإدارة الهندسية المختصة.

- عند الموافقة على النشاط يتم سداد رسم المعاينة في الخزينة المختصة.

- بعد المعاينة تحدد الإدارة المختصة اشتراطات التعديل إن وجدت.

- الذهاب للمركز التكنولوجي عند إتمام الاشتراطات وتقديم طلب بذلك.

- تتأكد الإدارة المختصة بالمعاينة من تنفيذ اشتراطات الرخصة.

- اعتماد تعديل الرخصة.

- تسديد الرسوم بالخزينة المختصة.

- استلام الرخصة وتلقي الخدمة.

إجراءات الجهة المقدمة للخدمة

- فحص الأوراق والمستندات بمعرفة الإدارة الهندسية المختصة.

- عند الموافقة على النشاط يتم سداد رسم المعاينة بالخزينة المختصة.

- بعد اجراء المعاينة تحدد الإدارة المختصة اشتراطات التعديل إن وجدت.

- تتأكد الإدارة المختصة بالمعاينة من تنفيذ اشتراطات الرخصة.

- اعتماد تعديل الرخصة.