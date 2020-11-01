"سبقني واشتكى".. 3 يختطفون شابين بسبب توكتوك: سلموهم للقسم بتهمة الابتزاز

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أولاد صقر بمديرية أمن الشرقية.. من "ربة منزل" وشقيقها "عامل"، باكتشافهما غياب نجليهما، واتهامهما (3 أشخاص مقمين بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية) بأنَّهم وراء اختفائهما لحضورهم لمسكنهما واتهامهم لنجل الأولى بسرقة مركبة "توك توك" خاصة بأحدهم من محل إقامته.

وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بالشرقية، إلى أنَّ وراء إرتكاب الواقعة المشكو في حقهم بالاشتراك مع (سائق، تاجر ماشية- مقيمان بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية).

وعقب تقنين الإجراءات تمّ استهدافهم بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بأمن الدقهلية ونظراً لاستشعار المتهمين بملاحقتهم أمنياً، وتضييق الخناق عليهم توجه أحد المتهمين لمركز شرطة السنبلاوين وبصحبته المُبلغ بغيابهما وقرر بحضورهما لمسكنه وطلبا منه مبلغ 10 آلاف جنيه نظير إعادة مركبة "التوك توك".

وبمواجهة المجني عليهما، اتهماه وباقي المتهمين باختطافهما من محل إقامتهما حيث حضروا مُستقلين سيارة ربع نقل ودراجة نارية وهددوهما بسلاح أبيض "سكين" والتوجه بهما لمحل إقامتهم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين وإحتجازهما داخل حظيرة ماشية خاصة بهم.

كما أمكن ضبط اثنين من المتهمين حال استقلالهما السيارة المستخدمة في لرتكاب الواقعة "ملك وقيادة أحدهم"، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين.