ضبط 650 طربة حشيش و20 كيلو هيدرو بمطروح

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وترويجها.. حيث تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، مُتخذين من محافظة البحيرة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى، وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) ومديرية أمن البحيرة تم إستهدافهم وضبطهم، وذلك على النحو التالى:-

ضبط (600 طربة لمخدر الحشيش وزنت 60 كيلو جرام – طبنجة وعدد من الطلقات - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) بحوزة (عاطل – سائق، مقيمان بمحافظة الإسماعيلية) حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة كفر الدوار.

ضبط (كمية من مخدر الهيدرو "المادة المؤثرة لمخدر البانجو معدلة وراثياً" وزنت 20 كيلو جرام - 50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام - مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة) بحوزة (عاطليّن – سائق) حال إستقلالهم سيارتين بدائرة مركز شرطة دمنهور.

بمواجهة المتهمين إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم، وإستخدام السيارات فى عمليات النقل والترويج.

وقد قدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة نحو (5,200,000 خمسة ملايين ومائتان ألف جنيه تقريباً).

ضبط 25 كيلو حشيش بحيازة إثنين من العناصر الإجرامية بالسويس

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط (إثنين من العناصر الإجرامية – مقيمان بمحافظة أسوان – لأحدهما محل إقامة آخر بمحافظة القاهرة) تخصصا فى مجال نقل وتهريب مخدر الحشيش عبر نفق الشهيد أحمد حمدى وترويجه على عملائهما بمختلف المحافظات.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى والأمن العام" ومديرية أمن السويس تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما حال إستقلالهما سيارة بكمين أُعد لهما بدائرة قسم شرطة الجناين، وعثر بحوزتهما على (عدد 160 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام) مخبأة بمخزن سرى بالسيارة، وكذا (مبلغ مالى - 2 هاتف محمول)، وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، وأضافا بتجهيزهما مخزن سرى بقصد التهريب من شرق القناة إلى غربها للإتجار فى المواد المخدرة بمحافظة أسوان ومحافظات الوجه القبلى، وإستخدامهما للهاتفين فى الترويج.

هذا وتقدر قيمة المضبوطات من المواد المخدرة بحوالى (1700000– مليون وسبعمائة ألف جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.