من جنوب سيناء.. ضبط شقيقين بحوزتهما 40 فرش حشيش بالمنوفية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، بقيادة اللواء أحمد فاروق القرن، مدير الأمن، في القبض علي شقيقين من مدينة شرم الشيخ التابعة لمحافظة جنوب سيناء، وبحوزتهم كمية كبيرة من مخدر الحشيش، بقصد التوزيع على المروجين للمخدر، ويمران من المحافظة.

ووردت معلومات إلي وحدة مباحث المخدرات بمديرية أمن المنوفية، تفيد بوجود شقيقان مقيمان بمحافظة جنوب سيناء، يروجان مخدر الحشيش بكميات كبيرة، ويمران من الطريق الزراعي بالمحافظة، وأعدت الأكمنة الثابتة والمتحركة، والحصول علي إذن النيابة العامة، وضبط المتهمين.

وتمكنت مباحث مكافحة المخدرات، من القبض على "س.ق"، عاطل، 48 عاما، مقيم بشرم الشيخ، و"أ.ق" 28 عاما، عاطل مقيم بالناحية ذاتها، وبحوزتهما 40 فرش حشيش، ومبلغ مالي وسيارة نقل تحمل رقم 8124 .

وتلقي اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد عبدالله جلال، مدير مباحث المنوفية، يفيد بتمكن مباحث المخدرات، من القبض على شقيقين مقيمين بجنوب سيناء، وبحوزتهما 40 فرش حشيش ومبلغ مالي وسيارة نقل.

وحرر محضرا بالواقعة، يحمل رقم 21058 بدائرة قسم شرطة قويسنا، وحرزت المضبوطات، وجار العرض علي النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة.