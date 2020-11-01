إعلان نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات النواب بعد قليل

تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم رئيس محكمة النقض، بعد قليل، نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، في مؤتمر صحفي عالمي بمقر الهيئة الوطنية للصحافة.

وأجريت انتخابات المرحلة الأولى في 14 محافظة، تحت إشراف أكثر من 10 آلاف قاض، ومن المقرر إعلان 284 مرشحا بين فائز وآخرين يخوضون جولة الإعادة، على أن يعلن أسماء أعضاء مجلس النواب الباقين في انتهاء المرحلة الثانية من الانتخابات، التي تجرى في 13 محافظة.

"الوطنية للانتخابات" تعلن نتيجة المرحلة الأولى للنواب في الثانية ظهرا

ووجّهت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، الدعوة لجموع الصحفيين، لحضور وقائع إعلان نتيجة انتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب، اليوم، بمسرح التليفزيون في مبنى ماسبيرو.

ويعد إعلان نتائج الانتخابات تقليدا جرى اتباعه منذ المؤتمر الذي عقد بماسبيرو بالتنسيق مع الهيئات الإعلامية والوطنية للانتخابات، في وقت سابق، والذي جرى الاتفاق خلاله على إعلان نتيجة الانتخابات في مبنى ماسبيرو، تدعيما لدوره.

وكان المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب بدءًا من 17 سبتمبر الماضي، وبدء الاقتراع في انتخابات مجلس النواب في الخارج، أيام الأربعاء والخميس والجمعة 21 و22 و23 أكتوبر، بينما تجرى في الداخل يومي السبت والأحد 24 و25 أكتوبر، على أن تعلن النتيجة الخاصة بالمرحلة الأولى في موعد أقصاه الأول من نوفمبر 2020.

وقال "لاشين" في مؤتمر صحفي بماسبيرو، إنّ الناخبين المقيدة أسماؤهم مدعوون لانتخابات مجلس النواب، بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 بالقوائم المغلقة.

وشدد رئيس الوطنية للانتخابات، على اتخاذ الإجراءات الوقائية أثناء الاقتراع في انتخابات مجلس النواب، وبينها التعقيم وارتداء الكمامات، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، كإجراء احترازي ضد تفشي وباء فيرس كورونا.

ووفقا للتعديلات الأخيرة لقانون مجلس النواب، والتي صدق عليها رئيس الجمهورية، يشكل مجلس النواب من 568 عضوا منتخبا، ويخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من المقاعد.

وتقسم الدوائر الانتخابية جمهورية مصر العربية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردى بواقع "284" مقعدًا، و4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم بواقع "284" مقعدًا.