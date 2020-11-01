رئيس "الملك سلمان": الجامعة قادرة على تقديم منتجات "صنع في مصر"

قال الدكتور أشرف سعد حسين، رئيس جامعة الملك سلمان، إن فكرة إنشاء الجامعة بدأت منذ أكثر من 3 سنوات بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي وبالفعل بدأت وزارة التعليم العالي مع الهيئة الهندسية بالتخطيط لهذه الصروح التي تشمل 4 جامعات أهلية "جامعة الملك سلمان الدولية، جامعة الجلالة، العلمين، والمنصورة الجديدة".

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عبدالكريم، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولي، أن الجامعة ذكية وإحدى جامعات الجيل الرابع، وتتضمن أحدث النظم التكنولوجية.

وتابع بأن كلية الفنون والتصميم، تتضمن صناعة الإلكترونيات المتعلقة بالألعاب وأجهزة وألعاب البلايستيشن، وهذه التخصصات موجودة لأنها تستهدف صناعة الألعاب، وتحمل ميزة كبيرة، وهي ريادة الأعمال، حيث يمكن للطالب خلال دراسته صناعة الألعاب وترويجها وبيعها، مؤكدا أن جامعة الملك سلمان إحدى جامعات الجيل الرابع القادرة على تقديم منتجات "صنع في مصر".

وواصل :"يمكن للطالب في كلية الفنون والتصميم صناعة ألعاب مصرية وبيعها والحصول على دخل دون الانتظار لفرص عمل في الشركة، وسيتمكن الطالب من عمل الشركة والبيزنس الخاص به خلال دراسته".

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس السبت، افتتاح جامعة الملك سلمان الدولية، بمحافظة جنوب سيناء فى مدينة شرم الشيخ. وكذلك عددًا من المشروعات الأخرى كمتحف شرم الشيخ ومتحف المركبات الملكية، ومتحف كفر الشيخ، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ولفيف من المسؤولين.

وتضم جامعة الملك سلمان الأهلية بجنوب سيناء، 3 فروع بمدينة الطور، ورأس سدر، وشرم الشيخ، حيث بدأت الجامعة عامها الأول باستضافة الطلاب الجدد بداية من أول يوم فى العام الجامعى 2020 /2021.