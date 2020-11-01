7 مستقلين يواجهون 9 حزبيين في الإعادة على 8 مقاعد ببني سويف

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، اليوم الأحد، نتيجة الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب بمحافظات المرحلة الأولى، ومن ضمنها محافظة بني سويف، التي تضم 4 دوائر انتخابية، مخصص لها 8 مقاعد فردية.

وأسفرت نتائج الجولة الأولى عن عدم فوز أي مرشح، ودخول 16 مرشحاً جولة الإعادة، من ضمنهم 9 مرشحين للأحزاب، بينهم 5 من حزب "مستقبل وطن"، ومرشحان لحزب "الشعب الجمهوري"، تحت مسمى "تحالف حزبي مستقبل وطن والشعب الجمهوري"، ومرشح من حزب "النور"، وآخر من حزب "حماة الوطن"، إضافة إلى 7 مرشحين مستقلين.

وجاءت النتائج في الدائرة الأولى، ومقرها مركز شرطة بني سويف، وتضم مركز وبندر بني سويف وبني سويف الجديدة، ومن المقرر أن تجري جولة الإعادة على مقعدي الدائرة بين 4 مرشحين، وهم "محمد سيد كامل"، وشهرته "رمضان أبو حسان"، مرشح حزب "مستقبل وطن"، و"عبد الرحمن عبد الجواد برعي"، مرشح حزب "حماة الوطن"، والنائب الحالي عن الدائرة، و"محمد رجب عبد العظيم"، مرشح مستقل، و"ثروت يوسف الداعوري"، مرشح مستقل.

وفي الدائرة الثانية، ومقرها مركز شرطة ناصر، وتضم مركزي ناصر والواسطى، تجري الإعادة على مقعدي الدائرة بين 4 مرشحين، وهم "محمد سيد جنيدي"، مرشح حزب "الشعب الجمهوري"، و"عصام خلاف"، مرشح حزب "مستقبل وطن"، ونائب الدائرة الحالي، و"عبد الحكيم مسعود"، مرشح حزب "النور"، ونائب الدائرة الحالي أيضاً، و"عماد اليماني"، مرشح مستقل.

وفي الدائرة الثالثة، ومقرها مركز شرطة إهناسيا، ومُخصص لها مقعد واحد، تجرى عليه الإعادة بين كل من "سيد محمد محمد سيد"، مرشح حزب "مستقبل وطن"، و"سامي توفيق"، مرشح مستقل، أما الدائرة الرابعة، ومقرها مركز شرطة ببا، وتضم مراكز ببا وسمسطا والفشن، ومُخصص لها 3 مقاعد، تجري الإعادة عليها بين 6 مرشحين، هم "حسام العمدة"، مرشح حزب "مستقبل وطن"، نائب الدائرة الحالي، و"طه أبو الناظر"، مرشح حزب "مستقبل وطن"، و"أحمد علي عباس"، مرشح حزب "الشعب الجمهوري"، و"حسين أبو مسلم"، مرشح مستقل، و"طارق مجاور"، مرشح مستقل، و"محمود أبو زيد"، مرشح مستقل.

وخاض المنافسة في الجولة الأولى 91 مرشحاً في 4 دوائر بمحافظة بني سويف، وأسفرت النتائج عن خروج 75 مرشحاً من السباق في الجولة الأولى، ودخول 16 مرشحاً جولة الإعادة.