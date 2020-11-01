رسميا.. محمد علي وأحمد عاشور نوابا عن الطالبية والعمرانية

اعلن المستشار لاشين ابراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة الرسمية للانتخابات الدائرة الأولي بمحافظة الجيزة "الجيزة-الدقي -العجوزة" بفوزالدكتور محمد علي مرشح حزب " مستقبل وطن وأحمد عاشور عن "الشعب الجمهوري"

اسماء المرشحين

وتنافس في دائرة العمرانية 35 مرشحا، هم: الدكتور محمد علي، النائب الحالي عن "مستقبل وطن"، والدكتور محمد فؤاد النائب الحالي والمرشح عن حزب "المصري الديمقراطي الاجتماعي"، وأحمد عاشور عن "الشعب الجمهوري"، وروماني أبو زكرى، وعماد عياد ميلاد شحاته، والمستشار خالد عرفات العدوي وعصام نحمده، وانتصار سيد محمود أحمد ومحمد الفولي، وسعيد جمعة عباس محمد، ومدحت عبد التواب شاكوش، ومحمد عبدالملك، وحلمى شلتوت، عن حزب "الوفد الجديد" ومحمد نويرعقرب، وجمال الحُمرى، وأحمد البكري، وسعد عوض سلامة، ورشا البرولسي، وأسامة فايز، ومختار عبدالبصير، وشادى معوض عطية، وعلي عقل ومنى عبدالحميد وسميرة إبراهيم وسعد الباشا وعلى علام فهمى خيرالله، وعلاء شلتوت ومصطفى خشبة وأسامه عبدالحليم، وأشرف غبريال ومحمد الشحات وعبدالله محمد شهبه ومحمد عاشور وحسين القصاص والدكتور عبدالراضى أبوعبيد.

توفير عدد كافٍ من المقاعد بالمدارس

واتخذت محافظة الجيزة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية حيث تم توفير عدد كافٍ من المقاعد بالمدارس تم وضعها بحيث تتم مراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين مع تحديد أماكن محددة لوقوف المواطنين على مسافات متباعدة بالإضافة إلى إلزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم ووجود وسائل التعقيم والتطهير بمدخل المقار الانتخابية.

تأمين صناديق الاقتراع

وتمت مراجعة أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس التي تم اختيارها كمراكز انتخابية والتأكد من صلاحية الأبواب الخارجية ودورات المياه والإنارة وتوافر حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع وحجرة لمبيت قوات التأمين وتوافر طفايات الحريق وكشاف طوارئ.

ووفرت الاحياء والمراكز والمدن أماكن انتظار للمواطنين وكبار السن وعمل مظلات ومراجعة وسائل الإطفاء والإنارة الداخلية باللجان العامة والمراكز الانتخابية وتوفير مصدر احتياطي للتيار الكهربائي وتدبير كرسي متحرك بكل مقر بالتنسيق مع الإدارات الصحية