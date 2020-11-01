"مستقبل وطن" يتصدر الفائزين بدوائر البحيرة قبل "النور" و"الشعب الجمهوري"

أعلنت اللجنة العامة للانتخابات النتيجة النهائية لعملية الفرز بلجان دوائر البحيرة، وأظهرت النتيجة تقدما ملحوظا لمرشحي حزب مستقبل وطن، في الوقت الذي انخفضت فيه نسبة الإعادة للمرشحين المستقلين، فيما لحق حزب النور السلفي بحزب مستقبل وطن في الدوائر التي خاض المعركة الانتخابية بها، ومن بعدهما حزب الشعب الجمهوري.

وأعلنت اللجنة العامة للانتخابات بدمنهور، الدائرة الأولى بمحافظة البحيرة، عن نتيجة فرز الأصوات بجميع لجان الدائرة، وانتهت نتيجة الفرز إلى إعادة 6 مرشحين ليتنافسوا على 3 مقاعد خاصة بالدائرة، وذلك بعد حصولهم على أعلى الأصوات الانتخابية ببندر ومركز دمنهور.

وانحصرت جولة الإعادة بين كل من: سناء برغش التي تصدرت قائمة الحاصلين على أعلى أصوات، ويلحق بها عادل حماد، وعبد الرؤوف الطنيخي، وأتي بعدهم بفارق أصوات تجاوز ٢٠ ألف صوت محمد بهنسي، عصام الفقي وعادل عقدة.

وفي الدائرة الثانية ومقرها كفر الدوار، تقدم محمود عادل شعلان مرشح حزب مستقبل وطن بعدد أصوات بلغ ٦٢ ألفا و٩٣ صوتا، ولحق به الدكتور أحمد حمدي مرشح حزب النور بعدد أصوات ٥٠ ألفا و٤٨٢ صوتا، وبعدهما سحر بشير معتوق بعدد أصوات ٤١ ألفا ٩٢٢ صوت، ومن بعدهم اللواء جمال عبد العاطي، وأحمد الفيشاوى، واللواء عماد محروس.

كما أعلنت اللجنة الفرعية للانتخابات بالدائرة الثالثة بمحافظة البحيرة، اعنلتي تضم مركزي أبو حمص وإدكو، نتيجة فرز الأصوات بجميع لجان الدائرة، وانتهت نتيجة فرز إلى إعادة ٤ مرشحين ليتنافسوا على مقعدين بالدائرة، وذلك بعد حصولهم على أعلى الأصوات الانتخابية بمدينتي أبو حمص وإدكو.

وأظهرت النتيجة حصول كل من: أحمد العرجاوي على ٣٤ ألف و٣٤٩ صوتا، فيما حصل على أبو نعمة ٣٣ ألف ٦٧٢ صوتا انتخابيا.

وحصل أسامة المصري على ٢٥ ألف ٧٩٢ صوتا، فيما حصل حسن عبد المولى على ٢٢ ألف ٣٧٤ صوتا انتخابيا.

وبهذه النتيجة تصبح الإعادة بين المذكور أسمائهم، على أن تكون جولة الإعادة في المرحلة الأولى بالنسبة للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد والإثنين الموافقين 21 و22 و23 نوفمبر، وفي الداخل يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 23 و24 نوفمبر على أن تعلن النتيجة النهائية ونشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم 30 نوفمبر.