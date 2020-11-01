نتائج الجولة الأولى.. 9 نواب يخسرون مقاعدهم في البحيرة

نتيجة غير متوقعة لعدد ليس بقليل من نواب البحيرة السابقين، الذين لم يحالفهم الحظ في الفوز بمقعد في انتخابات مجلس النواب 2020، وخسروا مقاعدهم تحت قبة البرلمان، بعد معركة انتخابية ساخنة شهدتها دوائر المحافظة.

وتباينت أسباب الخسارة من قبل الناخبين، فمنهم من أكد أن الأصوات العقابية نالت من الخاسرين بسبب اختفائهم عن الشارع السياسي على مدار الدورة الحالية، ومنهم ما أسند النتيجة لقوة المنافسين الجدد.

وشهدت دوائر محافظة البحيرة، خسارة 9 نواب سابقين في الانتخابات، وهم: الدكتور معتز النجار عن دائرة دمنهور، محمد سعد تمراز عن دائرة كفر الدوار، عصام القاضي دائرة المحمودية، محمد الدامي دائرة الدلنجات، عصام الصافي دائرة أبو المطامير، الدكتور عمر حمروش دائرة إيتاي البارود، عبدالهادي بعجر دائرة وادي النطرون، أحمد خليل سليمان دائرة كوم حمادة، ومحمد العباسي دائرة رشيد.

وكانت لجنة انتخابات مجلس النواب في محافظة البحيرة، ومقرها محكمة دمنهور الابتدائية، أعلنت أسماء مرشحي انتخابات مجلس النواب 2020، وبلغ عدد المرشحين الذين جرى قبول أوراقهم لخوض الانتخابات 213 مرشحًا، يتنافسون على 18 مقعدا في 9 دوائر بالنظام الفردي، ويتراوح عدد المقاعد في الدائرة الواحدة بين الدوائر الانتخابية في المحافظة بين مقعد واحد إلى 3 مقاعد.