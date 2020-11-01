حققوا أرقاما هزيلة.. خسارة جماعية في الأقصر لنواب 2015

مفارقات وارقام غريبه شهدتها الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب فى الاقصر حيث شهدت خسارة جميع نواب برلمان 2015 من الجولة الأولى وحصولهم على ارقام هزيله للغايه.

5 نواب فى برلمان 2015 إضافة إلى ثلاث نواب سابقين أيضا جميعهم خسروا من الجولة الأولى برغم الدعايا الضخمة وخوضهم الانتخابات تحت رايه الأحزاب.

فى الدائرة الأولى مركز وبندر الاقصر خسر مرشحى حزب مستقبل وطن المنافسة مبكرا على المقعد الوحيد وحصل النائب السابق الطيرى حسن عبده على 4 الاف صوت فقط ودخل الإعادة ابن عمه وابن قريته المرشح عبدالرحمن بشارى وحصل على 12 الف صوت كما خسر النائب السابق عبدالنبي الرشيدى مرشح حزب مستقبل وطن أيضا ولكن بفارق ضئيل بلغ 500 صوت بين المرشح الذى وصل جولة الإعادة.

كما خسر في نفس الدائرة النائب السابق الحسين بكرى وحصل على6 الاف صوت تقريبا فيما نجح المرشحين المستقلين بهاء ابوالحمد وحصل على 12500 صوت وعبدالرحمن بشارى وحصل على 12 الف صوت .

وفى الدائرة الثانية دائرة ارمنت والقرنة تكرر نفس الأمر حيث خسر نائبا الدائرة فى البرلمان السابق أحمد الفرشوطى ولم يحقق سوى 3 الاف صوت وهو مرشح حزب الشعب الجمهورى ومحمد يس وحصل على 7الاف صوت وهو مرشح حزب مستقبل وطن فيما نجح المستقلين فى الوصول لجولة الإعادة وهما بهجت الصن وأحمد حمزة وفى نفس الدائرة أيضا خسر منتصر امين سليم نائب برلمان 2005 مرشح حزب مستقبل وطن وحصل على 5 الاف صوت فقط.

وفى دائرة اسنا لم يختلف المشهد كثير حيث خسر نائباً الدائرة السابقين احمد زنط وحقق 4اللف صوت فقط وخالد مجاهد وحصل على 11 الف صوت لم تكن كافيه لوصول جولة الإعادة التى نجح في الوصول إليها مرشحى حزب الشعب الجمهورى العمده تقادم وباهى امين حيث ضمن الحزب مقعد فى المحافظة .

وتنافس 76 مرشحا فى انتخابات مجلس النواب فى ثلاث دوائر الاقصر على 3 مقاعد .