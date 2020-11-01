الزراعة: ضبط أكثر من 163 طن لحوم ودواجن واسماك غير صالحة

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تقريرا من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي خلال شهر أكتوبر حيث بلغ إجمالي المضبوطات حوالي 163 طن و578 كيلو لحوم ودواجن واسماك غير صالحة للاستهلاك الأدمي وذبح خارج المجازر على مستوى الجمهورية.

حيث أن الكميات المضبوطة تتمثل في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، حيث تم تحرير 783 محضر بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.

وأضاف عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن مديريات الطب البيطري بالمحافظات، قامت بشن حملات مكبرة على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية بمختلف المحافظات للكشف عن أية مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو إغلاقها أو تقنين أوضاعها وفقًا للاشتراطات التي تحددها الجهات المختصة.

حيث قامت مديريات الطب البيطري بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية بشن حمله مكبرة خلال شهر أكتوبر في 16 محافظة وهي (البحيرة، دمياط، الشرقية، الإسكندرية، الإسماعيلية، القاهرة، كفر الشيخ، المنوفية، الغربية، الجيزة، الدقهلية، سوهاج، قنا، القليوبية، الوادي الجديد، مرسى مطروح) حيث قامت الحملة بالمرور والتفتيش على 402 مركز لبيع وتداول الادوية واللقاحات في المحافظات وتم رصد 218 مركز مخالف ما بين العمل بدون ترخيص ووجود ادوية منتهية الصلاحية ووجود ادوية محظورة او مجهولة المصدر وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات وتم اصدار قرارت الاغلاق للمخالفين.