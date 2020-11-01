مصرع شاب انقلبت مقطورة نقل ثقيل فوق سيارته بالفيوم

خرج سائق سيارة ربع نقل كعادته من منزله في منطقة إمبابة، بمحافظة الجيزة، مُتخذاً طريق أسيوط الغربي، متجهاً إلى إحدى محافظات الصعيد، تمهيداً لنقل بعض البضائع، لم يكن يعلم أنّه سيكون آخر أيام حياته، التي انتهت بحادث بشع، تسبب في تطبيق "كبوت" سيارته فوق جسده النحيل، نتيجة انقلاب "مقطورة" سيارة نقل ثقيل فوق سيارته، بسبب السرعة الزائدة، بدائرة مركز شرطة الفيوم.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء رمزي البسيوني المزين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد تعيلب، مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد انقلاب مقطورة سيارة نقل ثقيل فوق سيارة ربع نقل، ما أسفر عن مصرع قائد السيارة الثانية في موقع الحادث.

وتبينّ من التحريات الأولية، التي أجراها الرائد أحمد طرفاية، رئيس مباحث مركز شرطة الفيوم، والنقيب أحمد محمد فريتم، معاون مباحث بالقسم، أنّه خلال سير سيارة نقل ثقيل على طريق أسيوط الغربي، وبسبب السرعة الزائدة، انقلبت المقطورة أمام رست الفيوم، وتصادف وقت سقوطها مع مرور سيارة ربع نقل، انقلبت المقطورة فوقها، وسحقت سائقها الذي توفي على الفور.

وأسفر الحادث عن مصرع "رامي فتحي محمد زكي"، 30 سنة، مقيم بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، وتم استدعاء سيارة إسعاف تولت نقل جثة المتوفي إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، وتم التواصل مع أسرته لاستلام جثمانه، كما تم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة واستكمال الإجراءات القانونية.