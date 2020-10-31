بـ"بفيديو" علم على المدفع.. مرشح ينتج كليب دعائي قبل الصمت في دمياط

طريقة جديدة استعان بها محمد محسن سليم المرشح للانتخابات البرلمانية على المقعد الفردى مستقل عن الدائرة الأولى التي تضم "مركز وبندر دمياط ومركز كفر البطيخ ومدينة دمياط الجديدة"، بـ"فيديو كليب" دعائي.

وذلك قبيل الصمت الانتخابي، شارك فيها بنات موديلز وشباب من أعضاء حملته الانتخابية، وقالت المشاركات في الكليب، "علم على المدفع هو هيبعد أي ضرر جاي لبعيد"، مركب عليه صور من جولاته الانتخابية.

وأثار محمد محسن سليم المرشح للانتخابات البرلمانية على المقعد الفردى مستقل الجدل، وينافس 39 مرشح ومرشحة حيث وصف البعض الدعاية الانتخابية له وللمرشح محمد سامي سليمان بالبذخ في الدعاية، خاصة بعدما استعان بالعديد من سيارات المقطورة في مسيرته الانتخابية، علاوة على بنراته التي انتشرت في كل أنحاء الدائرة.

وقال سليم عبر فيديوهات بثها في إطار حملته الانتخابية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، والدي علمني على الرجولة والمجدعة، أنا في الشارع بجد، مش زي غيري، وأسعى لحل مشكلات المواطنين.

وقام سليم بجولة انتخابية لقرى "البستان- العدلية- عزب النهضة والشعراء"، ومدينة عزبة البرج، التقى صناع الأثاث بورش صناعة الأثاث والصيادين، للوقوف على مشاكل الصناعة وعرض برنامجه الانتخابي.

وحرص سليم على التقاط الصور التذكارية مع الصناع كما عقد مؤتمر انتخابي بقرية الشعراء، وحرصت الشركة المسؤولة عن إعداد فيديوهات الحملة الانتخابية للمرشح، على إظهار ما تتميز به المدينة من مناطق سياحية وصناعية.

والتقى سليم، القهوجية وصناع الأثاث والصيادين وأصحاب محلات البقالة والعطارة والحلويات، للوقوف على مشاكل العاملين بكل قطاع بنطاق الدائرة، كما نظم العاملين بالاستيراد والتصدير، مسيرة حاشدة بسيارات النقل الثقيل "التريلات" لدعمه.

وأثارت الدعاية الانتخابية للمرشح محمد سامي سليمان رمز الصاروخ، استياء البعض، واعتبروها بذخ غير مبرر، حيث نظم مؤيدوه مسيرة حاشدة، شاركت فيها سيارات التريلا والنصف نقل والملاكي والاتوبيسات الخاصة به، جابت شوارع الدائرة، وتسببت في توقف الحركة المرورية.