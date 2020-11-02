صرف صحي وغاز لسكان تقسيم الضباط بحلوان يا محافظ القاهرة

نحن سكان منطقة تقسيم ضباط الشرطة كورنيش النيل المعصرة بحلوان، أمام ترسانة المقاولون العرب، نعاني من عدم إدخال الصرف الصحي والغاز الطبيعي، رغم أنّ المنطقة مرخصة، ومدفوع مقابل الخدمات للحي.

وقدمنا شكاوى للحي أكثر من مرة، فأفادوا بأنّه جرى التواصل مع شركة الصرف، وحتى الآن لم يحدث أي شيء، ولا زلنا دون غاز طبيعي أو صرف صحي، رغم توصيل الخدمات للعشوائيات داخل منطقة المعصرة.

وللأسف انتهى حي المعصرة، من رصف الحارة البطيئة أمام مدرسة مصر الحرة، ولم يتم تنفيذ مشروع الصرف، ما يؤدي لتكسيره مرة أخرى حال إتمام المشروع.

نناشد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، التدخل لحل أزمتنا في أقرب وقت ممكن.

عن الأهالي

هاني حبيب