أخبار التعليم اليوم.. شروط تعليق الدراسة وتجديدات بجامعة حلوان

بدأ العام الدراسي الجديد يوم السبت الموافق 17 أكتوبر، في معظم محافظات مصر، بتطبيق إجراءات صارمة على المدارس للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث شهدت الطوابير المدرسية التزامًا كبيرًا من المدرسين والطلاب، بارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي.

وتستعرض "الوطن" آخر أخبار التعليم الأساسي والجامعي المتداولة على الساحة، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية؛ لسرد أبرز اللقطات والقرارات التي اتخذتها على مدار اليوم.

تعليق الدراسة حال ظهور 10 حالات بالمدرسة

وأوضح مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأسباب التي من المحتمل تعليق الدراسة عند وقوعها، حيث أوضح أنه في حالة ظهور10 حالات إصابة بفيروس كورونا بأي مدرسة سواء كانت الحالات داخل فصل واحد أو عدة فصول، موضحًا أنه في حال ظهور الحالات بفصل واحد فقط يتم إغلاق الفصل فقط، و تعقيمه وتطهيره وعودة الدراسة به بعد 10 أيام.

وأكد المصدر أن جميع المدارس على مستوى الجمهورية تخضع لعمليات تعقيم وتطهير من خلال تعقيم الفصول الدراسية ودورات المياه، مع الالتزام بتطبيق التباعد الاجتماعي بين التلاميذ داخل الفصول وأثناء الطابور الصباحي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وزير التعليم العالي يشهد افتتاح تجديدات كلية التجارة بجامعة حلوان

وشهدت كلية التجارة بجامعة حلوان تجديد المدرجات والقاعات، وتجهيزها بأحدث وسائل التكنلوجيا، التي تتماشي مع استراتيجية التعليم العالي ونظام التعليم الهجين، كما شملت التحديثات مدرج الأستاذة الدكتورة إيناس النبوي، والمكتب الخاص بعميد الكلية.

بالإضافة إلى مكاتب منسقي ومسجلي البرامج، خمس وعشرون قاعة وغرفة دراسية ودورتي مياه وشبكة إنذار الحريق وشبكة الحريق وأجهزة الصوتيات والسبورات التفاعلية ومعالجة وترميم الأسقف في جميع مباني الكلية، وافتتح الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور حسام الرفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، تجديدات كلية التجارة، جامعة حلوان فرع الزمالك، صباح اليوم.

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