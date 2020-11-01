"النواب" يوافق على 8 اتفاقيات دولية في الجلسة العامة 

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على ثمانية قرارات صادرة عن رئيس الجمهورية بشأن اتفاقيات دولية.

وشملت القرارات، قرار رئيس الجمهورية رقم 404 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة ثلاثي الأطراف لتنفيذ برنامج "المساعدة الفنية من أجل تطوير تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية في مصر"، والموقع بين حكومة مصر وشركة سيماريس والوكالة الفرنسية للتنمية بمدينة القاهرة في 30 مارس 2020.

كما تضمنت القرارات، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 403 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين الحكومة المصرية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، بشأن تقديم الوكالة منحة بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع المساهمة في خلق فرص عمل للمرأة في صعيد مصر، من خلال تحسين قدراتهن وتنمية المجموعات المنتجة والموقعة في القاهرة بتاريخي 2020/6/11، و2020/6/15.

ووافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 454 لسنة 2020 بالموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية و"صندوق الأوبك للتنمية الدولية"، بشأن مشروع تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (المرحلة الثالثة) بمبلغ 95 مليون دولار أمريكي، والموقع بتاريخ 2 يونيو الماضي.

كما وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 415 لسنة 2020، بشأن الموافقة على تعديل الاتفاق الموقع بين جمهورية مصر العربية والمنظمة الدولية للهجرة بتاريخ 21 مايو لعام 1995 بشأن الوضع القانوني والمزايا والحصانات الخاصة بالمنظمة في مصر والموقع في القاهرة بتاريخ 4 مايو لعام 2020، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

وشملت القرارات، قرار رئيس الجمهورية رقم 447 لسنة 2020 بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة إسبانيا بشأن منحة بمبلغ 150 ألف يورو لتمويل مشروع "خلق فرص عمل للشباب"، من خلال التدريب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات لصالح وزارة الشباب والرياضة، والموقعة في القاهرة بتاريخي 22 و23 يونيو 2020.

كما تضمنت القرارات، قرار رئيس الجمهورية رقم 367 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا، بشأن تنفيذ مشروع "التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام في مصر"، والمُوقع في القاهرة بتاريخ 17 مارس 2020.

ووافق المجلس كذلك على قرار رئيس الجمهورية رقم 399 لسنة 2020، بشأن الموافقة على خطاب تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وبرنامج الأغذية العالمي، بشأن الخطة الاستراتيجية القطرية الموقع في القاهرة بتاريخ 14 / 5/ 2020.

كما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 398 لسنة 2020، بشأن مذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بجمهورية مصر العربية، وبرنامج الأغذية العالمي في مصر المتعلق بإنشاء مركز الأقصر التنسيقي من أجل تعزيز المرونة والابتكار ونشر المعرفة بصعيد مصر.