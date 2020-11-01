البرلمان يرفض رفع الحصانة عن النائب خالد بشر 

البرلمان يرفض رفع الحصانة عن النائب خالد بشر
كتب:
ولاء نعمه الله
06:22 م | الأحد 01 نوفمبر 2020
مجلس النواب
رفض مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، طلب النائب العام برفع الحصانة عن النائب خالد بشر عضو المجلس، بعد سداد المديونيات.
وتضمن طلب رفع الحصانة، مذكرة من المحامي أحمد عبد الرؤوف موسى وكيلا عن مصطفى عبد الجليل ضد النائب خالد بشر، والتي تضمنت عددا من الاتهامات الموجهة للنائب بشأن توقيع شيكات بنكية بقيمة 6 ملايين و175 ألف جنيه، وإصداره أمرا بعد صرف تلك الشيكات بسوء نية منه.
وجاء رفض اللجنة للطلب بعدما قدم النائب خالد بشر ما يفيد سداده مديونيات الشيكات.
ووجه علي عبدالعال، نصيحة للنائب بأهمية المحافظة على الثقة، خصوصا وأنه يعمل في السوق، قائلا: أي شيك بدون رصيد يهز الثقة.
واستطرد قائلا: تجنب الشيكات أنت راجل في السوق الشيك بدون رصيد يهز موقفك وأنت راجل تاجر تعلم أن الشيك يمنع الثقة بينك وبين العملاء.
وتابع: كان في وقت من الأوقات البضاعة ترسل للتجار في أسوان بناء على الثقة.