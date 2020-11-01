البرلمان يرفض رفع الحصانة عن النائب خالد بشر 

رفض مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، طلب النائب العام برفع الحصانة عن النائب خالد بشر عضو المجلس، بعد سداد المديونيات.

وتضمن طلب رفع الحصانة، مذكرة من المحامي أحمد عبد الرؤوف موسى وكيلا عن مصطفى عبد الجليل ضد النائب خالد بشر، والتي تضمنت عددا من الاتهامات الموجهة للنائب بشأن توقيع شيكات بنكية بقيمة 6 ملايين و175 ألف جنيه، وإصداره أمرا بعد صرف تلك الشيكات بسوء نية منه.

وجاء رفض اللجنة للطلب بعدما قدم النائب خالد بشر ما يفيد سداده مديونيات الشيكات.

ووجه علي عبدالعال، نصيحة للنائب بأهمية المحافظة على الثقة، خصوصا وأنه يعمل في السوق، قائلا: أي شيك بدون رصيد يهز الثقة.

واستطرد قائلا: تجنب الشيكات أنت راجل في السوق الشيك بدون رصيد يهز موقفك وأنت راجل تاجر تعلم أن الشيك يمنع الثقة بينك وبين العملاء.

وتابع: كان في وقت من الأوقات البضاعة ترسل للتجار في أسوان بناء على الثقة.