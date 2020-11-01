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إقامة حواجز وبحيرات بالترابين بـ"200 مليون جنيه" لمواجهة السيول بسيناء

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حماده الشوادفي
08:46 م | الأحد 01 نوفمبر 2020
اعمال الحماية من السيول

اعمال الحماية من السيول

قام المهندس عبد الرحمن فريد، مدير عام الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء، اليوم الأحد، بجولة  لمتابعة مشروعات الحماية من أخطار السيول الجاري تنفيذها بمنطقة الترابين التابعة لمدينة نويبع، ومدينة طابا، ضمن المرحلة الثانية لحماية مدن جنوب سيناء من أخطار السيول.

وأكد أنه جاري بناء حواجز التوجيه في القنوات المائية بأودية الترابين، والتي تعد الأكثر خطورة، وحفر بحيرتين بوادي طابا.

وقال مدير الإدارة العامة للمياه الجوفية، إن نسبة التنفيذ في عملية حماية منطقة الترابين بمدينة نويبع بلغت نحو 50%،  بينما نسبة التنفيذ في حماية مدينة طابا بلغت نحو 40 %.

وأوضح أن المشروعات تتضمن إقامة عدد من الحواجز، والبحيرات، وقنوات التوجيه في  17 موقعًا بمنطقة الترابين بتكلفة تتعدى 200 مليون جنيه.

وشدد مدير إدارة المياه الجوفية، على اتخاذ الإجراءات الاحترازية، بمواقع العمل، لمنع انتشار فيروس كورونا.

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