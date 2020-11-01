"وكيل تعليم الفيوم" يطالب بتشكيل لجنة لإدارة الأزمات والكوارث بالمدارس

عقد محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، مساء اليوم الأحد، اجتماعًا، بمسرح مدرسة التجارة بنات بالفيوم، بحضور مدير التعليم العام، ومدير الشئون المالية والإدارية، ومدير التعليم الثانوي بالمديرية، ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية، ومديري المدارس الثانوية على مستوى المحافظة، والعلاقات العامة بالمديرية.

وأكد وكيل الوزارة على ضرورة تشكيل لجنة لإدارة الأزمات والكوارث بالإدارات التعليمية ومدارس الفيوم، ووضع خطة لمكافحة الكوارث وأسلوب التعامل معها.

وأشار وكيل الوزارة إلى ضرورة فحص جميع التوصيلات الكهربائية والمراوح بالمدارس، ومتابعة وحدة الإطفاء وتوفير المطهرات والمنظفات بدورات المياه، ومراجعة زجاج النوافذ الخاص بالفصول وحجرات الأنشطة وتغيير التالف منها، وعدم التدخين نهائيًا بالمدارس.

ونبّه "عبدالله" على ضرورة التوعية المستمرة باشتراطات الصحة والسلامة المهنية، والتأكد من نظافة أسطح جميع المدارس وعدم وجود أي رواكد خشبية بها.

كما شكّل لجنة الصحة والسلامة المهنية لمتابعة مخازن الإدارات التعليمية والمديرية، وإعداد تقرير بالوضع الراهن بالمخاطر الموجودة والاحتياجات اللازمة لتوفير اشتراطات الأمن والسلامة المهنية.

على جانب آخر، حضر وكيل الوزارة اللقاء المهني لموجهي التربية الاجتماعية والإتحادات الطلابية، ومكاتب الخدمة الاجتماعية المدرسية، والتوجيه العام للتربية الاجتماعية بالمديرية، بمسرح ديوان المديرية.

وأكد وكيل الوزارة على ضرورة تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي بالمدارس والعمل مع طبيعة المرحلة والظروف الصحية الحالية لفيروس كوفيد 19 المستجد "جائحة كورونا".

وأكدّ وكيل الوزارة على ضرورة التعاون مع الاتحاد التعاوني في توفير كواشف حرارة للمدارس من حساب الجمعيات التعاونية وإبراز الدور الحقيقي للمجالس الأمناء بالمدارس.