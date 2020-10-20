شاشات وصالات جيم وأماكن للترفيه.. بدء تسكين الطلاب في المدن الجامعية

بدأت الجامعات الحكومية، تسكين الطلاب المتقدمين للإقامة بالمدن الجامعية سواء كانوا من الطلاب الجدد أو القدامى، وسط إجراءات احترازية مشددة لوقاية من فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19"، والمتمثلة في تحديد عدد المقيمين بكل غرفة طالبين بحد أقصى، وكذلك البدء في خطة توزيع وجبات الطعام سواء من خلال التوزيع بالغرف أو التسليم الفوري لطلاب يومًا بيوم، فضلاً عن تجهيز الأماكن الترفيهية وصالات الجيم للطلاب.

وجه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بتقليل أعداد الطلاب في الغرفة الواحدة المقبولين للإقامة بالمدن الجامعية، واستيعاب أعداد الطالبات للحفاظ عليهن من السكن الخارجي ومن مشقة السفر والعودة يوميًا، مشددًا على مراعاة الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

وشدد "الخشت"، على اتخاذ الإجراءات الاحترازية وتعقيم الغرف والمباني، والاستعانة بالكواشف الحرارية وبوابات التعقيم على مداخل المدن الجامعية للكشف على الطلاب والاطمئنان على خلوهم من فيروس كورونا المستجد قبل تسكينهم، وتوفير الرعاية الطبية المتميزة لهم، مؤكدًا أن مجلس الجامعة يسعى لتذليل كافة العقبات أمام الطلاب.

ومن جانبه، قال الدكتور عبدالفتاح شعود، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، إن الجامعة قامت بتجهيزالمطعم المفتوح بالمدينة الجامعة للطلاب، موضحًا أن الهدف من تنفيذ المطعم، توفير أكبر سبل الحماية للطلاب المقيمين بالمدينة الجامعية وغيرهم من الطلاب، حتى يتمكنوا من تناول وجباتهم في جو صحي مفتوح دون التعرض لأية مخاطر محتملة للعدوى، مؤكدًا أن المطعم تم تصميمه بشكل يناسب حماية مرتاديه من التعرض للشمس أو المطر وغيرها من الظواهر الجوية.

وأضاف، أن المطعم صُمم بطريقة ذكية متعددة الاستخدامات، بحيث يتم استخدامه في غير فترات الوجبات كمكان للترفيه وممارسة الأنشطة وفق الاحترازات اللازمة، وكذلك إمكانية استخدامه كمكان للاستذكار في الهواء الطلق، موضحًا انتهاء أعمال تطوير ورفع كفاءة الملاعب ومضمار الجري المنشأ حديثًا وساحات الاستراحة المعدة للطلاب وغيرها.

وفي السياق ذاته، قال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إن الجامعة أنهت جميع الاستعدادت المتعلقة بإقامة الطلاب بالمدن الجامعية، موضحًا أنه تم توفير جميع وسائل الترفيه من صالات للألعاب الرياضية "جيم"، وكذلك قاعات للترفيه شاملة وجود شاشات وإنترنت مجاني للاستذكار، وفقًا للإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية ومجابهة مرض كورونا.

رئيس جامعة حلوان: عقمنا جميع المدن الجامعية قبل بدء تسكين الطلاب

وأضاف نجم في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الجامعة أجرت عمليات تعقيم وتطهير شاملة لمختلف المرافق بالمدن الجامعية قبل بدء تسكين الطلاب، لافتا إلى أنها تتم بصورة دورية لكل الغرف بالمدن الجامعية، لتكون جاهزة لاستقبال الطلاب، مضيفًا أنه تم اتخاذ كل التدابير اللازمة لتحقيق حماية صحة الطلاب وسلامتهم في أماكن معيشتهم من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية وقواعد التباعد وارتداء الكمامات، فضلا عن توفير شنطة لكل طالب بها ماسك وكحول لكل طالب وطالبة، حرصًا على الطلاب، مؤكدًا أنه تم تحسين البنية الأساسية للمدن الجامعية، وكذلك وسائل الإقامة والإعاشة للطلاب المغتربين، وتم توفير الخدمات والأنشطة التى تجعل من المدن الجامعية أماكن معيشية فاعلة للطلاب خلال فترة دراستهم.

ومن جانبها، قالت سامية زايد مدير المدن الجامعية بجامعة سوهاج، إن الجامعة تحرص على توفير كافة احتياجات مباني المدن الجامعية، وجميع المتطلبات التي تضمن الأمن والراحة للطلاب، من أجل تهيئة الجو الملائم لتلقي العملية التعليمية في العام الدراسي الجديد.

وأوضحت "زايد"، أن الجامعة شددت على تطبيق عدد من الإجراءات الإحترازية للمحافظة على صحة وسلامة الطلاب أثناء الإقامة بالمدن الجامعية، أبرزها تنظيف المباني على أعلى مستوى باستخدام شركات نظافة متخصصة في هذا المجال، كما تم تعقيم جميع المباني والتعاقد مع شركة متخصصة في مجال التغذية لتجهيز الوجبات جاهزة لتقديمه للطلاب، وتجهيز أماكن مخصصة للعزل الطبي في حالة حدوث أي حالات إصابة، وتجهيز غرفة لطبيب مقيم بكل مبنى طلبة وطالبات لمتابعة الطلاب أولا بأول.