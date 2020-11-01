وفاء عامر تنفي نشوب أزمة بمطار الغردقة: كل الشكر لتذليل العقبات

انتشرت خلال الساعات الماضية العديد من الأخبار التي تناولت تعرض الفنانة وفاء عامر لأزمة في مطار الغردقة الدولي، أثناء عودتها من مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة.

وجاء في تفاصيل المشاجرة وفق الأخبار المتداولة، بأن الفنانة تأخرت عن موعد طائرتها التي كان من المقرر إقلاعها في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً متجهة إلى القاهرة، وهذا أجبرها على انتظار الطائرة التالية ولكنها رفضت ذلك، لتحدث مشاجرة بينها وبين القائمين على الطيران المدني والرحلات الداخلية، وقامت بتوبيخ العاملين.

وتواصلت "الوطن" مع الفنانة وفاء عامر والتي من جانبها نفت ما تردد بشأن نشوب تلك المشاجرة بينها وبين المسؤولين في مطار الغردقة، عقب انتهاءها من المشاركة في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة.

وقالت "عامر" في تصريح لـ"الوطن"، إنها تأخرت عن موعد إقلاع طائرتها المتجهة إلى القاهرة فاستقلت الطائرة التي تليها نظرًا لوجود مقعدين شاغرين فيها، مضيفة: "كل الشكر والتقدير للقائمين على شركة مصر للطيران على جهودهم وتذليل كل العقبات أمام المسافرين".

يذكر أن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، انتهت الجمعة الماضية، من خلال حفل الختام والذي تم خلاله توزيع الجوائز على الأفلام الفائزة في مسابقات المهرجان المختلفة.

وجاءت دورة هذا العام من مهرجان الجونة السينمائي دورة استثنائية تحت شعار "سينما من أجل الإنسانية"، حيث أقيمت فعالياته وسط تداعيات فيروس كورونا الذي اجتاح العالم مؤخرًا وتسبب في تعطيل كافة مناحي الحياة على رأسها توقف تصوير الأفلام والمهرجانات العالمية، وجاء مهرجان الجونة متحديًا فيروس كورونا، محافظًا على جميع الإجراءات الوقائية اللازمة، مع التنبيه على الحضور داخل قاعات دور العرض بالتباعد وارتداء الكمامة، كما يجري التعقيم الذاتي عبر البوابات المخصصة للتعقيم.