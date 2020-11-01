وفاء عامر توضح لـ"الوطن" كواليس تأخر عودتها من الجونة وحقيقة مشاجرتها بالمطار

نفت الفنانة وفاء عامر ما تردد بشأن نشوب مشاجرة بينها وبين مسؤولي مطار الغردقة عقب مشاركتها في عدد من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

وقالت عامر لـ"الوطن"، إنها تأخرت عن موعد إقلاع طائرتها المتجهة إلى القاهرة فاستقلت الطائرة التي تليها نظرا لوجود مقعدين شاغرين فيها.

وأضافت: "كل الشكر والتقدير للقائمين على شركة مصر للطيران على جهودهم وتذليل كل العقبات أمام المسافرين".

وانتشرت خلال الساعات الماضية أخبار تفيد بتعرض الفنانة وفاء عامر، لأزمة في مطار الغردقة الدولي، أثناء عودتها من مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة، حيث تشاجرت مع العاملين على الطيران المدني والرحلات الداخلية.

وجاءت تفاصيل المشاجرة بأنها تأخرت عن موعد طائرتها التي كان من المقرر إقلاعها في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً متجهة إلى القاهرة، وهذا أجبرها على انتظار الطائرة التالية ولكنها رفضت ذلك، وحدثت مشاجرة بينها وبين القائمين على الطيران المدني والرحلات الداخلية، وقامت بتوبيخ العاملين.

وتعد منصة الجونة هي ذراع الصناعة الخاصة بمهرجان الجونة السينمائي في دعم السينمائيين العرب، لدعم وتطوير مشاريعهم في مرحلة التطوير، واستكمال أفلامهم في مرحلة ما بعد الإنتاج.

وتعد دورة هذا العام استثنائية لمهرجان الجونة السينمائي تحت شعار "سينما من أجل الإنسانية"، حيث يقام وسط تداعيات فيروس كورونا الذي اجتاح العالم مؤخرًا وتسبب في تعطيل كافة مناحي الحياة على رأسها توقف تصوير الأفلام والمهرجانات العالمية.

ويعتبر "مهرجان الجونة" الأول الذي يتحدى فيروس كورونا، ويحافظ على جميع الإجراءات الوقائية اللازمة، مع التنبيه على الحضور داخل قاعات دور العرض بالتباعد وارتداء الكمامة، كما يجري التعقيم الذاتي عبر البوابات المخصصة للتعقيم.