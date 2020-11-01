انتهاء 68% من مشروع حماية قلعة قايتباي بالإسكندرية

تفقد محمد متولي، مدير عام اثار الإسكندرية والساحل الشمالي، اليوم الأحد، مشروع الحماية البحرية لقلعة قايتباي، وهو أضخم مشروع لحماية موقع أثري على السواحل المصرية، بنسبة إنجاز بلغت 68%.

يضم المشروع إنشاء مرسى لليخوت، وحاجز أمواج، ومشاية خرسانية "كوبري" على الطراز المملوكي، وتبلغ مدة المشروع 20 شهراً، بخلاف فترات النوات، التي يتم وقف العمل خلالها، على أن يتم تسليم المشروع خلال عام 2021 المقبل.

ويجري تنفيذ مشروع حماية قلعة قايتباي من قبل الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، بناءً على التنسيق مع وزارة الآثار، ووفق الموافقة الصادرة من اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 267 مليون جنيه.

ويعد مشروع الحماية البحرية لقلعة قايتباي، الذي بدأت أعمال تنفيذه في شهر أغسطس 2018، من أهم المشروعات المقامة لحماية موقع أثري على السواحل المصرية.

وتم الانتهاء من تنفيذ حاجز الأمواج داخل البحر، وبعيداً عن مواقع الآثار الغارقة، ويجري حالياً إقامة كوبري الممشى داخل البحر، كما جرى تشوين كميات كبيرة من الأحجار على يمين ويسار الممشى، بأحجام مختلفة ما بين 3 أطنان و15 طناً، وسيجري عمل "خوازيق" خرسانية بقطر 50 سنتيمتراً حول قلعة قايتباي، وحقن لكل الفجوات الصخرية لحماية القلعة خلال مراحل تنفيذ المشروع.

ويهدف المشروع لحماية القلعة من الأمواج العالية، والنحر المستمر في الصخرة الرئيسية المقام عليها القلعة، إضافة إلى تنمية وتطوير المنطقة أمام القلعة، لجذب وتنشيط السياحة ودعم الاستثمار، بتكلفة تقديرية 235 مليون جنية، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع قبل نهاية عام 2020.