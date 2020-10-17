شوقي: مجموعات التقوية والقنوات كافية للتعلم دون الدروس الخصوصية

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إن الوزارة تحاول بناء مكتبة من الدروس على شاشات التلفزيون تكون ضخمة للغاية، وهذا سيفيد الوزارة والطلاب أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" وما بعدها، حيث سيكون بعد ذلك مصدرًا إضافيًا مهم بالنسبة لهم.

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن الطلاب سيذهبون للمدراس في أوقات محددة، وسيشاهدون التليفزيون في توقيتات معينة أثناء عرض الدروس الخاصة بهم، فضلًا عن أن مجموعات تقوية داخل المدارس متاحة ومقننة وتشرف الوزارة عليها.

وتابع: "ده المتاح لحد مش عنده الإنترنت، وده كافٍ جدًا، ولكن اللي عنده كمان إنترنت هيقدر يخش على 7 منصات عشان نكتر له مصادر التعلم، مفيش احتياج أروح حتة تانية، أول أسبوعين في الدراسة الناس لما تشوف القنوات والمصادر الرقمية والمجموعات، شوية شوية هتتأكد أن ده كفاية جدًا، أصبح يكفي للتعلم الحقيقي بدون الحاجة لأي دروس خصوصية".

وانطلق العام الدراسي الجديد بمختلف المدارس على مستوى الجمهورية، صباح اليوم، وسط إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حيث نظمت جميع المدارس عمليات دخول التلاميذ، وتأكيد تنفيذ جميع إجراءات فيروس كورونا، لتوفير الحماية والأمن والسلامة للتلاميذ وأعضاء هيئة التدريس.

وطالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع مدراء المدارس بتنظيم دخول التلاميذ وخاصة رياض الأطفال للمدارس، ومنع التزاحم، للحفاظ على سلامة الطلاب، مشيرة إلى أنَّ اليوم الدراسي الاول يسير بشكل طبيعي ومنتظم، ولا يوجد ما يعوق سير العملية التعليمية بمختلف المدارس على مستوى الجمهورية.