بسبب سوء الأحوال الجوية.. غلق 4 طرق رئيسية بسفاجا ورأس غارب

أعلنت عدة محافظات اليوم، غلق بعض الطرق بسبب سوء الأحوال الجوية، وتساقط الأمطار بشكل غزير، تسبب في تجمع كميات كبيرة من المياه، وذلك حفاظًا على سلامة وأمان المواطنين، خاصة في تقلبات الطقس.

وتستعرض "الوطن"، خريطة بأماكن الطرق المغلقة أمام المواطنين، وذلك في إطار الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

غلق طريق "الغردقة - رأس غارب- الزعفرانة"

أعلنت محافظة البحر الأحمر منذ قليل، غلق طريق الغردقة- رأس غارب- الزعفرانة الساحلي أمام الحركة المرورية بسبب سوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة والسبول.

غلق طريق "الشيخ فضل - رأس غارب" بالمنيا

أعلنت غرفة عمليات محافظة المنيا مساء أمس، إغلاق طريق (الشيخ فضل - رأس غارب) بالاتجاهين حفاظًا على سلامة وأمان المواطنين، وذلك بسبب سيل عند الكيلو 80 بمنطقة الشيخ فضل، عقب تجمع كميات من الأمطار على سلاسل جبال البحر الأحمر نتيجة أمطار غزير أعاقت حركة السيارات، إضافة إلى وجود عاصفة ترابية على باقي الطريق.

وأهابت المحافظة بالمواطنين بعدم السفر على الطريق واتباع التعليمات حرصًا على سلامتهم.

غلق طريق سوهاج - سفاجا

وأعلنت الإدارة العامة للمرور، صباح اليوم، غلق طريق سوهاج المتجه إلى سفاجا بسبب موجة الطقس السيئ المتوقعة واحتمالية سقوط أمطار غزيرة ما قد يتسبب في إعاقة الحركة المرورية.

غلق طريقي "قنا - سفاجا"

وأعلنت الإدارة العامة للمرور أيضًا صباح اليوم، غلق طريقي قنا اتجاه سفاجا اتجاه قفط بسبب موجة الطقس السيئ المتوقعة واحتمالية سقوط أمطار غزيرة، الأمر الذي قد يتسبب في إعاقة حركة المرور.

وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.