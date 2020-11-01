محافظ بني سويف: 367 طلب تصالح جديد في مخالفات البناء

أعلن الدكتور محمد هاني غُنيم، محافظ بني سويف، عن تلقي المراكز التكنولوجية 367 طلب تصالح جديد في بعض مخالفات البناء، اليوم الأحد، ليصل إجمالي عدد الطلبات إلى 109 آلاف و29 طلباً.

وأكد محافظ بني سويف استمرار العمل في المراكز التكنولوجية، طوال أيام الأسبوع، بما فيها يومي الجمعة والسبت، لاستقبال طلبات المواطنين، وذلك حتى انتهاء المدة المحددة لتلقي طلبات التصالح، والتي من المقرر أن تنتهي في 30 نوفمبر الجاري.

وجدد المحافظ توجيهاته إلى رؤساء المدن ومسئولي المراكز التكنولوجية باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب، بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البتَ في الطلبات وفقاً للقانون.

وأكد على متابعته لمستجدات الملف بشكل يومي، من خلال اللجنة التنسيقية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، التي تم تشكليها برئاسته، حيث أن المحافظة تسير في هذا الملف طبقاً لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء، والأطر المتفق عليها، مؤكداً أن هذا الملف يعد أولوية للدولة، حيث أن الهدف الأساسي هو بناء دولة حقيقية، وأن يكون كل بناء قائم فيها مخططاً بشكل مناسب، تتوافر له كل الخدمات، ضمن خطة تنموية شاملة، في مقدمة أهدافها تحسين مستوى معيشة المواطنين.

ومن جهته، أشار اللواء هشام شادي، السكرتير العام، إلى تكليف المحافظ لرؤساء المدن والقرى بالمتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل فى هذا الملف على مدار اليوم، والتأكد من تذليل كافة العقبات وتقديم التسهيلات اللازمة لعمل اللجان الفنية لأداء مهامها بالشكل المطلوب، موجهاً بتوفير التيسيرات المطلوبة للمواطنين أثناء التقدم بطلبات التصالح، ودفع رسوم جدية التصالح وفقاً للقانون، مع الالتزام بتنفيذ توجيهات رئاسة مجلس الوزاراء بالتيسير على المواطنين في تسلم الطلبات حتى مع عدم اكتمال كل الأوراق المطلوبة.