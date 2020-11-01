"زايد" عن إصابات كورونا بمصر مقارنة بأوروبا: الحمد لله.. إحنا في نعمة

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن نسبة الوفيات الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا قلت، فبعدما كانت 8.% في شهر إبريل زادت في شهر يوليو لتصبح 3% على مستوى العالم، لكنها عادت الآن مرة أخرى إلى 8.%، لكن عدد الوفيات زاد بسبب ثبات النسبة مقابل زيادة أعداد المصابين في هذا الشهر عما كان عليه الوضع في شهر إبريل.

وأضافت "زايد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر"، أن معظم الحالات التي تتلقى العلاج في المستشفيات خلال آخر أسبوعين هي الحالات التي تعاني من أمراض مصاحبة، لكن يمكن القول إن 85% من الإصابات بشكل عام تلتزم العزل المنزلي.

وتابعت: "لاحظنا زيادة طفيفة على مستوى تلقي العلاج في المستشفيات، لكنها متوقعة طالما أن الزيادة مرحلية، والخوف يكون من الزيادات المفاجأة، وسمعنا عن تعرض أنظمة صحية أوروبية عريقة لهذه الأزمة، وأنها أعلنت وجود تحدٍ كبير جدًا في إدارة هذه الأزمة من خلال المنظومة الصحية".

وأردفت: "الحمد لله إحنا في نعمة وبنشتغل بشكل علمي كويس جدًا وعندنا بروتوكولات علاج محدثة وأنظمة صحية بقيادة الأطقم الطبية الأبطال، واشتغلوا على إنهم يتدربوا أكتر وأكتر، الناس فاكرة إنهم ارتاحوا لكن ده محصلش، لأنهم حصلوا على دورات بشكل دائم لرفع كفائتهم وأحمد الله على أن لدينا لجنة علمية حدثت بروتوكولات العلاج حتى التحديث الخامس".