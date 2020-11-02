محافظ بني سويف يستجيب لشكوى أهالي عزبة نصير لتشغيل مدرسة ابتدائي

شكاوى عديدة من أهالي عزبة نصير التابعة لمركز سمسطا جنوب غرب بني سويف، تلقتها منظومة الشكاوى لديوان عام محافظة بني سويف، من عدم تشغيل مدرسة عزبة نصير الابتدائية المشتركة، رغم بُعد المسافة بين العزبة وأقرب مدرسة في قرية مجاورة، في ظل صغر سن التلاميذ، ومعاناة أسرهم في توصيلهم يوميا.

وبعرض الشكاوى على محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، والذي وجه بسرعة الوقوف على أسباب عدم تشغيل المدرسة داخل العزبة، والاستجابة لشكوى الأهالي، حيث تبين أن هناك بعض المعوقات التي أعاقت التشغيل بينها، نقص أعضاء هيئة التدريس، عدم الانتهاء من تجهيز المعمل والمكتبة، ونظرا لذلك تم إلحاق التلاميذ بمدارس العزب والقرى المجاورة.

ووجه محافظ بني سويف، وكيلة وزارة التربية والتعليم سهام يوسف عبد الله، الاستجابة لشكوى الأهالي بسرعة التغلب على المعوقات، وتوفير كافة متطلبات العملية التعليمية بالمدرسة من أعضاء هيئة التدريس وتجهيز المعمل والمكتبة وغيرها من الاحتياجات اللازمة لتشغيل المدرسة.

من جانبها أكدت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم، عن بدء الدراسة، بمدرسة عزبة نصير المشتركة للتعليم الأساسي التابعة لإدارة سمسطا التعليمية، في أول أيامها أمس الأحد، وذلك بعد ما تم الانتهاء من توفير كافة متطلبات العملية التعليمية بالمدرسة من أعضاء هيئة التدريس وتجهيز المعمل والمكتبة وغيرها من الاحتياجات اللازمة لتشغيل المدرسة، تنفيذا لتكليفات المحافظ بتذليل معوقات دخول المدرسة الخدمة، واستجابة لمطلب أولياء الأمور والأهالي بالعزبة، خاصة بعد شكواهم من بعد المسافة التي كان يقطعها أبناؤهم يوميا في طريق ذهابهم وعودتهم إلى ومن مدارس القرى والعزب المجاورة.

وأعربت وكيلة الوزارة عن شكرها للمحافظ لتوجيهاته بسرعة تذليل بعض المعوقات التي كانت سبباً في تأخر دخول المدرسة الخدمة ،مشيرة إلى زيارتها السابقة للاطمئنان على توافر كافة التجهيزات لخول المدرسة الخدمة التعليمية بداية من الأحد، منوهة عن فرحة الأهالي وأولياء الأمور بالعزبة بتشغيل المدرسة.

وأضافت وكيلة الوزارة أن المدرسة نفذتها هيئة الأبنية التعليمية على مساحة إجمالية نصف فدان وتتكون من دور أرضى و3 علوي وتضم 11 فصلا دراسيا، بواقع 3 فصول إعدادي بصفوفها الثلاث، و6 فصول ابتدائي و فصلين رياض أطفال.