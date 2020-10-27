خبير طاقة: 50% من دخل روسيا من الغاز.. وأمريكا تحاول التضييق عليها

قال المهندس عبدالنبي أحمد، الخبير في مجال الطاقة، إن هناك صراعا رئيسيا بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، لأن الأخيرة توفر 50% من دخلها القومي عن طريق الغاز لقارة أوروبا، في الوقت الذي تريد أمريكا الضغط على الاقتصاد الروسي بمنعها من التصدير.

وأضاف "أحمد" خلال استضافته في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن الأمر يعد حياة أو موت بالنسبة لروسيا.

وتابع الخبير في مجال الطاقة، أن القصة بدأت في عام 2002 من خلال خطة الولايات المتحدة لإنشاء خط "نابكو" لنقل الغاز الذي سينقل الغاز من تركمنستان مرورا ببحر قزوين ثم تركيا ويصل إلى أوروبا، خاصة أن حقل الغاز المكتشف يضم 98 تريليون قدم مكعب غاز.

وأشار إلى أن روسيا لا تستطع الاستغناء عن تصديرها الغاز لذا خرجت بتصريحات واضحة تحدد أن قزوين نهر مائي خاصة بمياه الشرب ولا يتبع القوانين الدولية وقانون البحر لذا يجب الاتفاق على استغلاله بعد موافقة كل الدول التي يمر بها على شاكلة نهر النيل وأزمة مصر الأخيرة مع إثيوبيا حول سد النهضة.