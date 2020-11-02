"الطرق والكباري" ترفع درجة الاستعداد القصوى للتصدي للأمطار

أعلنت قيادات الهيئة العامة للطرق والكباري برفع درجة الاستعداد القصوى للهيئة ومعدات الإنقاذ والصيانة؛ لمجابهة تأثير سقوط الأمطار والسيول على مناطق البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وقالت الهيئة إن هناك طرقا استعادة كفاءتها ومفتوحة لحركة المرور على طريق "القصير / قفط"، كما أغلقت عجة طرق جزئيا لحين إزالة الإطماءات، وتوقف سقوط المياه وهي:

- طريق الصعيد / البحر الأحمر (سوهاج – سفاجا)؛ لوجود إطماءات وتلفيات في بعض أجزاء طبان الطريق جارٍ إصلاحها وإزالة الإطماءات بمعدات وحدة الصيانة الخاصة بهيئة الطرق.

- طريق رأس غارب / الشيخ فضل.

- طريق رأس غارب / الغردقة؛ لحدوث سيول عند الكيلو 60، ويوجد معدات خاصة بهيئة الطرق لرفع آثار السيول فور توقف المياه.

- طريق الجيش الحر في اتجاه المنيا (قبل نفق سنور).

3. طرق حدث بها بعض التلفيات وجارٍ صيانتها واستعادة كفاءتها وجارٍ تحويل حركة المرور على المناطق المتأثرة، وهي:-

• طريق طور سيناء / مفارق فيران (جاري ازالة اثار السيول بمعدات وحدة الصيانة الخاصة بهيئة الطرق)

• طريق كاترين / مفارق فيران ( المسافة من كاترين حتى الطرفة ) (جاري ازالة اثار السيول بمعدات وحدة الصيانة الخاصة بهيئة الطرق)

• تقاطع وادي وتير مع طريق دهب / نويبع حيث تم دفع معدات وحدة الصيانة الخاصة بهيئة الطرق لإزالة الاطماءات وتهيب الهيئة العامة للطرق والكباري السادة المواطنين المتحركين على هذه الطرق اتخاذ اعلي اجراءات اليقظة والحذر كما ينصح بعدم التحرك عليها مؤقتا لحين استعادة كفاءتها بالكامل والاعلان عن ذلك .

وتؤكد الهيئة العامة للطرق والكباري على تواجد مجموعات الانقاذ واستعادة كفاءة الطرق على جميع طرق البحر الاحمر وسيناء وانها جاهزة للتدخل فورا .