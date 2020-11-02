ضبط 6 أشخاص لتحصيلهم شيكا مزورا بـ5 ملايين جنيه من بنك بالإسكندرية

ضبطت قوات الأمن في سيدي جابر 6 أشخاص؛ لتحصيلهم شيكا مزورا بـ5 ملايين جنيه من بنك بالإسكندرية، واتخذت الإجراءات القانونية.

وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا قيام (محاسب بإحدى شركات الخدمات الجمركية - مقيم بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية) بالتقدم إلى فرع أحد البنوك بالإسكندرية وقيامه بالإستعلام من مسئولى الفرع عن إمكانية فتح حساب شخصى بإسمه وتقديمه صورة ضوئية لشيك منسوب صدوره لأحد البنوك باسم "أحد الأشخاص" بمبلغ 5 ملايين دولار أمريكي، ومدى إمكانية تحصيل قيمة ذلك الشيك وإيداعه بحسابه بالبنك وتعهد بإحضار أصل الشيك وتقديمه للبنك فى حالة الموافقة ، وتبين لمسؤولي البنك أن ذلك الشيك "مزور".

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بالواقعة على النحو المشار إليه وأنه تحصل على صورة الشيك الذى تقدم به للبنك للإستعلام عنه بناءً على تكليف من مدير الشركة محل عمله (شريك متضامن بالشركة المشار إليها - مقيم بمحافظة الإسكندرية، حيث ضبط.

وأقر بأنه تعرف على 4 أشخاص من بينهم شخص يحمل جنسية إحدى الدول "أحدهم له معلومات جنائية" عرضوا عليه مساعدتهم في صرف الشيك مقابل حصوله على نسبه قدرها 5% من قيمة ذلك الشيك وقدموا له صورة الشيك.

عقب تقنين الإجراءات ضبط ثلاثة من المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بالإشتراك فيما بينهم فى إرتكاب تلك الواقعة ، ومحاولتهم صرف قيمة ذلك الشيك وأن مصدر حصولهم عليه من المتهم الهارب، والذى أوهمهم بالدخول معهم فى مشروعات إستثمارية بعد صرف ذلك الشيك وحصولهم على نسبة 5% من قيمة ذلك الشيك بعد صرفه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.