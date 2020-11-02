سفير كوريا الجنوبية يشيد بإنجازات الطرق في مصر: تجذب الاستثمارات

أكد السفير هونج جين ووك سفير كوريا الجنوبية، أن العلاقة بين مصر وكوريا الجنوبية تمتد إلى العديد من المجالات المختلفة لتعزيز أواصر الصداقة والتعاون.

وأشاد، بحجم الإنجازات في قطاع الطرق والذي تشهده البلاد خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن الاهتمام بجودة الطرق تعد اللبنة الأولى لإحداث التنمية وتنشيط الحركة التجارية وجذب المزيد من الاستثمارات في مصر، حيث أنها تساعد في وصول العاملين لمنشآتهم الصناعية بأقل وقت.

جاء ذلك خلال لقائه محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب بمدينة الصالحية الجديدة بحضور اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات، والمهندس رمضان خيري رئيس جهاز مدينة الصالحية الجديدة، الدكتور مصطفى غنيمة رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، اللواء أحمد مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة الصالحية للاستثمار والتنمية، بمقر جهاز مدينة الصالحية الجديدة.

ومن جانبه أشاد السفير الكوري بجوده المنتجات المصرية والتي أصبحت منافسًا حقيقيًا للمنتج الكوري، مستعرضًا حجم الاستثمارات الكورية في مصر ومدى التعاون والتنسيق بين الحكومتين.

وتمت الإشارة إلى أنه من المقرر إقامة استثمارات في مجال صناعة النقل وتجميع السيارات، وبحث إمكانية إقامة جامعة تكنولوجية بين مصر وكوريا الجنوبية تعمل على ربط التعليم الفني بالصناعة.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على عمق العلاقات الثنائية والتي تجمع الحكومتين المصرية والكورية مما كان لها عظيم الأثر في جذب المزيد من الاستثمارات الكورية داخل محافظة الشرقية، لما تضمه من مدن صناعية عملاقة تستوعب كافة الإستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكدًا على تقديم كافة سبل الدعم للشركات العاملة على أرض المحافظة والجادة في تحقيق وتنفيذ استثمار يرتقي بمستوى الصناعة.