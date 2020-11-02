ضبط 5 أشخاص بالقاهرة بحوزتهم أسلحة بيضاء بقصد التعدي على صاحب شركة

اشتبهت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، في أثناء تفقدها الحالة الأمنية بدائرة القسم فى إحدى السيارات يستقلها مجموعة من الأشخاص وبفحص مستقليها ضبط 5 عاطلين، لأحدهم معلومات جنائية، جميعهم مقيمين بمديرية أمن الجيزة.

وعثر بحوزة المتهمين على سلاح أبيض "نصل معدني"، قطعة قماش "كمامة بنية اللون"، بكرة لاصق شفاف، 3 أفيز بلاستيك، واعترف المتهمين بحيازتهم للمضبوطات بقصد التعدي بالضرب على أحد الأشخاص، ولا يعلمون باقي بياناته، بسبب خلافات مالية بين المجني عليه وشركائه بالشركة محل عمله على مبلغ مالي قدره مليون و800 ألف وقيام المجنى عليه بمقاضاة شركائه ورغبتهم على إجباره التنازل عنها، وبإستدعاء المجنى عليه اتهم "شريكه بالشركة محل عمله، مقيم بدائرة القسم" بتحريض المتهمين للشروع في التعدي عليه بالضرب، واتخذت الإجراءات القانونية.