استعدادات قصوى بالدقهلية لاستقبال 4 ملايين ناخب بلجان النواب

أعلنت محافظة الدقهلية رفع حالة الاستعداد إلى الدرجة القصوى، لإجراء الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب، بمحافظات المرحلة الثانية، حيث تجري الانتخابات على مدار يومي 7 و8 نوفمبر الجاري.

ويبلغ عدد الناخبين ممن يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب بمحافظة الدقهلية، 4 ملايين و352 ألف و87 ناخباً، وتجرى الانتخابات في 10 لجان عامة، تضم 699 مركزاً انتخابياً، و1426 لجنة فرعية.

وقال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن المحافظة بكامل أجهزتها استعدت لإجراء انتخابات مجلس النواب، مشيراً إلى أن هناك تعاون وتنسيق بين جميع الجهات الأمنية والشرطية والقوات المسلحة وجميع الأجهزة المعنية بالعملية الانتخابية، بهدف التأمين التام لمقار اللجان، والتيسير علي الناخبين للإدلاء بأصواتهم، ضماناً لنجاح العملية الانتخابية.

وأضاف المحافظ، في تصريحات صحفية، أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة في حالة انعقاد دائم ومستمر، للمتابعة على مدار الساعة، وربطها مع غرف العمليات بالوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء والقرى، لمتابعة انتظام وسير عمليات الانتخابات بنطاق المحافظة.

وأكد "مختار" ضرورة التأكيد على حضور الناخبين في اللجان بالكمامات وتفعيل تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية، والتزام النظافة والتطهير لكافة مقار اللجان وتعقيمها، وتوافر أجهزة الرصد الحراري والكمامات والمطهرات باللجان للناخبين، بالتنسيق مع مديريتي الصحة والطب البيطري والمجتمع المدني .

وأشار إلي أنه وجه رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومديري مديريات الخدمات وكافة قطاعات المرافق، بضرورة الوقوف على مسافة واحدة، تأكيداً للحيادية والشفافية، مع أهمية التشجيع على المشاركة في الانتخابات بفاعلية، مؤكداً على تجهيز مقر كل لجنة وتأمينه على أعلى مستوى، وضرورة التأكد من توافر وصلاحية كافة وسائل ومعدات الحماية المدنية بالمقار الانتخابية، وتجهيز دورات المياه وصيانتها بكافة المقرات الانتخابية،

وشدد على مراجعة أعمال الإنارة باللجان الانتخابية، والتأكد من وجود وسيلة إضاءة تبادلية، وتجهيز مولدات كهرباء بديلة حال انقطاع التيار الكهربائي، وتدبير عدد كاف من الكشافات الكهربائية بالتنسيق مع الإدارات التعليمية، وقطاع الكهرباء، بالإضافة إلي أهمية توفير كراسي ومظلات وأماكن انتظار داخل فناء المدرسة لراحة كبار السن.

وكلف محافظ الدقهلية رؤساء الوحدات المحلية بتشكيل مركز عمليات داخل كل وحدة محلية، يعمل على مدار 24 ساعة للمتابعة المستمرة وحل أي مشكلة بقيادة رئيس الوحدة المحلية أو من ينوب عنه.