فتح جميع الطرق بجنوب سيناء عقب تحسن الأحوال الجوية

أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، قبل قليل، إعادة فتح جميع الطرق التي تم إغلاقها مساء أمس، جراء السيول التي سقطت في بعض المناطق، أمام الحركة المرورية مجدداً، بعد تحسن الأحوال الجوية، وتوقف هطول الأمطار، ورفع الاطماءات المتراكمة على الطرق.

وأضاف المحافظ أن غرفة عمليات المحافظة تلقت إخطاراً بسقوط سيول على "وادي وتير"، قرب مدينة نويبع، وجرى إغلاق الطريق الدولي "دهب - طابا"، وتحويل الطريق الى الكباري الداخلية لتفادي تراكمات المياه، التي تدفقت بكميات كبيرة باتجاه خليج العقبة، موضحاً أن السيول سارت في مجراها الطبيعي، ولم تخلف أي خسائر، ولم تتلق غرفة العمليات أي بلاغات بشأن وقوع حوادث على الطرق.

وتعرّضت محافظة جنوب سيناء لحالة من الطقس السيئ، مساء أمس، تسببت في سقوط أمطار بكميات كبيرة في بعض المناطق، وترتب عليها حدوث سيول في مناطق مختلفة، حيث شهدت مدينة سانت كاترين هطول أمطار غزيرة وسيول متوسطة، عند منطقة "النبي هارون"، في "وادي الراحة"، وتعرضت منطقة "الاسباعية" لسيول متوسطة، سارت في مجراها الطبيعي، كما تعرضت قرية "الطرفة" إلى سيول تسببت في قطع الطريق إلى "وادي فيران".

وفي مدينة الطور، تعرضت المدينة لسيل قادم من "وادي خبرات"، باتجاه قرية "الوادي"، وجرى التعامل باحترافية مع السيل الذي ضرب مدينة طور سيناء، وتم توجيهه بالمعدات إلى مساره الطبيعي، مروراً بمناطق وسط المدينة حتى البحر، وعند مطلع الفجر، توقف السيل، وتم رفع الإطماءات التي خلفها على طريق "نفق الشهيد أحمد حمدي"، لتبدأ الأمور في العودة إلى طبيعتها تدريجياً.